内容预览视频生成器：创建引人入胜的视频
通过从脚本到视频的功能快速生成引人入胜的内容预览视频，实现轻松高效的创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为营销专业人士量身定制的45秒解释视频，旨在快速生成社交媒体内容，呈现简洁、极简的视觉风格，配以引人入胜的信息图表和流畅的过渡。清晰简洁的旁白，可能配有轻微的背景音乐，应与HeyGen的“模板和场景”和“字幕/说明”结合使用，以快速产生有影响力的“解释视频”。
为内容创作者和影响者设计一个时尚的60秒品牌视频，推广他们的最新系列，结合生动的视觉效果、快速剪辑和个性化品牌元素，以增强“视频创作”。对话式、真实的旁白，辅以相关的音效，将利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能适应各种平台，并通过“AI化身”传递个性化信息。
为教育工作者开发一个简洁的15秒“内容预览视频生成器”演示，向学生解释复杂概念，体现一种引人入胜、简单的动画风格，具有友好、亲切的美感。使用HeyGen的“旁白生成”和“媒体库/素材支持”制作的平静、清晰的旁白，易于学生理解，从“AI视频生成器”的角度丰富视觉叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到AI视频的创作？
HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的视频来简化AI视频创作。我们强大的文本到视频生成器允许用户选择多样的AI化身，添加旁白，并使用直观的工作室编辑器自定义内容。这使得高质量创意内容的快速原型制作成为可能。
我可以在HeyGen中自定义AI生成的视频以匹配我的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的AI生成视频完美匹配您的品牌。您可以利用预制模板，整合自己的品牌控制元素如标志和颜色，并通过自定义图形和动画增强视频以实现品牌内容。
我可以用HeyGen制作哪些类型的创意视频内容？
使用HeyGen，您可以制作多种创意视频内容，包括营销视频、引人入胜的解释视频和动态社交媒体剪辑。利用我们的AI化身和动画角色，以多样的风格和格式将您的信息生动呈现。
HeyGen的AI化身和旁白如何提升创意视频项目？
HeyGen逼真的AI化身和先进的旁白功能显著提升创意视频项目。它们提供同步的音频和自然的口型同步，允许进行引人入胜的对话和高质量的旁白，而无需大量制作。这使用户能够轻松创建电影级视觉效果。