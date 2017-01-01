内容营销视频制作器：快速创建引人入胜的视频

使用AI文本到视频功能轻松创建引人入胜的社交媒体视频和解释内容，以实现有影响力的营销活动。

创建一个1分钟的视频，目标是小企业主和技术营销人员，展示如何快速使用AI化身制作引人入胜的内容。视觉风格应现代简洁，配有专业且直接的旁白解释过程。突出AI化身和旁白生成的无缝集成，创造出无需昂贵设备的引人注目的内容营销视频制作材料。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的解释视频，面向数字营销专家和内容创作者，展示AI文本到视频转换的强大功能。视觉和音频风格应为引人入胜的屏幕捕捉教程，配有热情的旁白，清晰地展示如何使用HeyGen的文本到视频功能将脚本转换为专业视频。确保自动生成清晰的字幕/说明文字，以提高可访问性和参与度，使其成为视频营销活动的强大工具。
示例提示词2
开发一个简洁的2分钟教程，针对营销经理和视频制作团队，突出HeyGen的预制模板和场景的效率。视频应具有动态的视觉风格，展示各种模板应用，配有欢快的背景音乐和专业的旁白。强调HeyGen作为终极AI驱动工具视频制作器的作用，利用其广泛的媒体库/素材支持快速创建高质量的作品。
示例提示词3
制作一个动态的45秒短片，面向社交媒体经理和电子商务营销人员，专注于纵横比调整和导出的多功能性。视觉风格应快速且以演示为主，配有清晰的视觉效果和充满活力的背景音乐，展示如何轻松优化单个视频以适应不同平台。该视频应强调HeyGen作为重要的营销视频制作器和视频营销平台的角色，并通过自动生成的字幕/说明文字进一步增强在任何渠道的覆盖范围。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内容营销视频制作器的工作原理

使用直观的AI驱动工具快速制作专业的内容营销视频，吸引您的观众并提升您的品牌。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先粘贴您的脚本，利用我们的“从脚本到视频”功能，立即将您的想法转化为视频基础结构。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
用动态的“AI化身”填充您的场景以传达信息，或从我们的媒体库中添加引人注目的视觉效果。这将使您的营销视频栩栩如生。
3
Step 3
自定义您的品牌标识
使用我们的直观“品牌控制”应用您的独特品牌颜色、字体和标志，确保每个营销视频完美契合您已建立的品牌。
4
Step 4
导出并分享您的内容
完成您的创作，利用我们的“纵横比调整和导出”功能优化您的内容，以适应社交媒体视频等平台，有效地接触您的观众。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户见证

展示客户见证

将客户成功故事转化为强大且引人入胜的见证视频，以建立与观众的信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何利用AI简化视频内容创作？

HeyGen通过集成先进的AI驱动工具革新视频创作，使您能够轻松地将文本转换为视频。这包括从您的脚本中生成逼真的AI化身和合成语音，使过程高效。

我可以使用HeyGen平台创建哪些类型的营销视频？

使用HeyGen，您可以制作各种专业的营销视频，如引人入胜的社交媒体视频、引人注目的视频广告、真实的客户见证和信息丰富的解释视频。该平台提供多样化的视频模板和直观的界面，将您的创意变为现实。

HeyGen能否支持自定义品牌和外部媒体资产？

是的，HeyGen支持强大的品牌控制，允许您轻松将公司的标志和品牌颜色融入视频中。您还可以整合外部媒体资产或利用HeyGen的综合媒体库，打造真正定制的营销视频制作体验。

HeyGen提供哪些导出选项以实现多平台视频分发？

HeyGen通过提供多种纵横比调整选项和灵活的导出功能，确保您的视频内容为任何平台优化。它还自动生成准确的字幕和说明文字，提高不同渠道的可访问性和覆盖范围。