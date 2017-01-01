用内容营销视频生成器增强您的策略
轻松使用我们的AI视频生成器创建令人惊叹的营销视频，将您的脚本在几分钟内转化为引人入胜的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的宣传视频，目标受众为数字营销机构和小企业主，展示HeyGen作为营销视频制作工具的强大功能。视觉风格应动态现代，采用专业的人类化AI化身解释个性化内容营销的优势，配以欢快现代的背景音乐，强调HeyGen的“AI化身”无缝集成和利用，打造有影响力的活动。
为内容创作者和营销团队开发一个45秒的快速提示视频，展示如何快速创建符合品牌的营销视频，使用在线AI视频生成器。采用快节奏、视觉吸引力强的风格，配以生动的图形和清晰的文字覆盖，伴随充满活力的企业音乐和友好的旁白。视频应特别展示如何利用HeyGen的“模板和场景”快速专业地创建视频。
设计一个1分30秒的教程视频，面向社交媒体经理和全球营销团队，专注于使视频营销内容更易于访问和传播。视觉和音频风格应高度专业和包容，展示各种纵横比，并展示HeyGen如何自动生成“字幕/说明”，确保通过清晰的旁白和实用的例子清楚地传达所有技术细节。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen作为AI视频生成器如何运作？
HeyGen利用先进的AI将脚本转化为引人入胜的视频，具有逼真的AI化身和同步的旁白。这个简化的过程使复杂的视频创作变得易于满足多样化的内容营销需求。
HeyGen为视频编辑提供了哪些技术功能？
HeyGen提供了一个强大的在线AI视频编辑器，具有用户友好的拖放界面，允许用户自定义专业设计的模板并整合自己的媒体。用户可以轻松添加字幕、品牌元素，并从丰富的库存媒体库中选择，创建精美的营销视频。
如何通过HeyGen的视频创作工具保持品牌一致性？
HeyGen支持全面的品牌控制，使您能够将您的标志、品牌颜色和特定的视觉风格融入到您的营销视频中。这确保了您生成的每个AI视频都完美地与公司的形象一致，轻松实现品牌视频。
HeyGen能否简化在线创建AI视频的过程？
当然可以。HeyGen被设计为一个直观的在线AI视频生成器，简化了从脚本到最终导出的整个视频创作工作流程。其功能包括纵横比调整和多样化的导出选项，使专业视频营销对每个人都可访问。