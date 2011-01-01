创建 使用建筑视频制作器的惊艳视频
利用HeyGen的文本到视频功能，借助AI驱动的视频工具实现无缝的项目记录和客户互动。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
针对项目经理和建筑团队，这段60秒的视频突出了使用视频模板进行项目记录的效率。通过HeyGen的模板和场景，轻松编制出展示您的建筑工地变化前后的视频。该视频将呈现干净、专业的美学风格，并配有字幕以便清晰理解，非常适合内部展示和客户更新。
这个30秒的视频是为建筑行业的营销专业人士量身打造的，旨在帮助他们利用社交媒体分享来提升品牌影响力。通过使用HeyGen的AI化身，创造出能够人性化您的品牌的引人入胜的内容。视频将采用生动活泼的视觉风格，并通过生成配音增添个人触感，确保您的信息能与更广泛的观众产生共鸣。
旨在帮助建筑公司创意记录他们的项目，这段90秒的视频展示了使用人工智能驱动的视频工具。借助HeyGen的媒体库/素材支持，编制精彩的延时视频，凸显您的建筑项目进度。该视频将采用电影化的视觉风格，通过宽高比调整和输出确保其在不同平台上完美适配，增强客户参与度和项目能见度。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过 AI 驱动的视频制作彻底改变了建筑视频制作，提供了视频模板和编辑软件等工具，以增强项目记录和客户参与。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating construction videos for social media in minutes, boosting client engagement and showcasing project progress.
展示客户成功案例.
Highlight successful construction projects with engaging AI videos, enhancing client trust and showcasing your expertise.
常见问题
HeyGen如何提升建筑视频制作的质量？
HeyGen提供了一个强大的建筑视频制作器，它利用AI驱动的视频工具来简化创作过程。通过视频模板和拖放工具等功能，用户可以高效地制作出引人入胜的延时摄影和前后对比视频，确保品牌一致性和客户参与度。
是什么让HeyGen的AI视频制作独一无二？
HeyGen 在 AI 视频制作方面脱颖而出，提供先进的文本到视频的能力，允许用户直接从脚本生成视频。结合语音合成和可定制模板，确保了无缝且专业的视频创作体验。
HeyGen能否支持视频中的品牌一致性？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制功能，包括徽标和颜色自定义，以确保所有视频项目的品牌一致性。这一功能对于希望通过视频内容加强品牌识别度的企业至关重要。
HeyGen为视频编辑提供了哪些工具？
HeyGen提供了一整套视频编辑工具，包括宽高比调整、字幕添加，以及带有素材支持的媒体库。这些功能与直观的拖放工具相结合，使得创建精美且专业的视频变得简单，适用于任何用途。