高效L&D的建筑培训视频制作工具
通过定制培训视频提升团队技能。使用从文本到视频功能将脚本转化为引人入胜的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为建筑公司的HR和L&D团队制作一段60秒的现代化且引人入胜的员工入职视频，展示如何快速将新员工融入公司文化和流程。视频应采用信息丰富且友好的语气，强调使用HeyGen的从脚本到视频功能结合现成模板和场景所节省的时间。
制作一段30秒的积极向上且视觉吸引力强的宣传视频，面向中小型建筑企业，展示在内部制作必要培训视频的成本节约和效率提升。重点突出实用且以利益为导向的叙述，利用HeyGen的多样化模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，创造无需高昂制作成本的专业内容。
开发一段90秒的严肃且指导性强的合规培训视频，面向多元化的国际建筑工人，解释新的法规更新，以易于理解的格式呈现。视频应通过HeyGen的多语言字幕/字幕功能和先进的语音生成技术，确保最大程度的可访问性，有效服务于全球观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为有效的AI视频制作工具用于培训视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频技术，简化了引人入胜的培训视频的制作过程。这使得L&D团队能够快速制作高质量的内容，而无需复杂的视频编辑。
是什么让HeyGen适合制作安全培训视频或建筑培训视频？
HeyGen提供了一个强大的AI视频平台，具有可定制的视频模板和逼真的AI虚拟形象，非常适合创建有影响力的安全培训视频和建筑培训视频。用户可以轻松将脚本转化为动态的视觉内容，用于合规和入职培训。
我可以利用AI虚拟形象和AI语音增强我的员工入职视频内容吗？
当然可以，HeyGen使用户能够将多样化的AI虚拟形象和专业的AI语音整合到员工入职视频中。这确保了品牌声音的一致性，并为新员工提供了引人入胜的体验，优化了入职流程。
HeyGen AI视频平台如何简化从文本到视频的制作？
HeyGen AI视频平台利用先进的从文本到视频功能，将脚本转化为视频，消除了传统拍摄的需求。这种效率使得各种视频项目的内容生成和迭代变得快速，节省了大量时间。