Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为“社交媒体”营销制作一个吸引人的30秒“建筑视频”，突出一个现代建筑项目的成功完成，目标是潜在买家和公众。视觉上，结合快速切换的惊艳外观和内部镜头，配以现代背景音乐，确保所有关键特征通过HeyGen的“字幕/说明”易于理解，以广泛吸引观众。
用一个45秒的“解释视频”教育工程师和承包商关于先进的绿色建筑方法，利用HeyGen的“AI虚拟人”传递技术细节。该视频需要干净、信息丰富的视觉风格，结合详细的图表和模拟演示，以权威但易于理解的声音展示“AI视频工具”在专业学习中的强大作用。
为内部“项目管理”沟通制作一个简短的30秒视频，面向现场团队和高级管理层，详细说明新的安全指南或操作更新。视频风格应直接且高度实用，强调关键信息，使用HeyGen的灵活“视频模板”快速组装，以保持一致的内部信息传递。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化建筑项目视频的制作？
HeyGen通过先进的AI视频工具让您轻松创建引人入胜的建筑项目视频和解释视频。您可以使用AI虚拟人和专业语音轻松将脚本转化为动态视频内容，从而简化整个制作过程。这大大减少了传统建筑视频制作所需的时间和复杂性。
HeyGen提供哪些AI视频工具用于专业视频编辑？
HeyGen提供强大的AI视频工具，作为直观的视频编辑器，允许您从文本生成视频，创建逼真的语音，并自动添加字幕。凭借强大的媒体库和广泛的自定义选项，您拥有制作精美高质量内容所需的一切。这些功能简化了复杂的编辑任务，使专业视频创作变得触手可及。
我可以使用HeyGen的模板自定义我的建筑视频吗？
当然可以！HeyGen提供多种视频模板，旨在加速您的建筑视频制作，您可以完全自定义以满足项目的特定需求。您可以轻松整合您的品牌，包括标志和颜色，并利用广泛的媒体库，确保您的建筑视频独特且专业。这使得个性化的视觉交流无需广泛的视频编辑专业知识。
HeyGen如何帮助创建吸引人的社交媒体营销视频？
HeyGen是为社交媒体平台生成有影响力的营销视频的绝佳工具。通过其文本转视频功能和AI虚拟人，您可以快速制作引人入胜的解释视频，吸引注意力。能够调整视频的各种纵横比，确保您的内容在所有社交媒体渠道上看起来完美，最大化覆盖面和效率。