建筑过程视频生成器：展示项目里程碑

通过动态AI视频提升建筑项目营销。整合专业AI虚拟形象，清晰传达进度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对行业专业人士和新员工的60秒解释视频，展示创新的建筑技术或安全协议，配以清晰的动画图形和权威但友好的语调。这个AI视频生成器制作将利用HeyGen的AI虚拟形象，以亲切的方式传递复杂信息。
示例提示词2
为社区成员和关注者制作一个动态的30秒社交媒体视频，通过引人入胜的建筑延时摄影、快速剪辑和欢快的音乐背景，提供一个充满活力的“工地生活”视角。通过整合用户上传的媒体和HeyGen的媒体库/素材支持，以视觉丰富的内容突出过程，形成无缝叙述。
示例提示词3
设计一个时尚的15秒营销视频，面向潜在买家和房地产代理，宣传新开发项目，采用高质量、充满活力的视觉效果，类似4K建筑延时视频和现代配乐。使用HeyGen的字幕/说明文字有效传递有影响力的简洁信息，确保广泛观众的清晰度和记忆度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

建筑过程视频生成器的工作原理

轻松将您的建筑素材和项目数据转化为动态、引人入胜的视频，突出进度和成就，吸引您的观众。

1
Step 1
上传您的素材或脚本
首先导入您现有的建筑延时摄影、原始视频片段，或粘贴脚本，利用我们的从脚本到视频功能进行自动内容生成。
2
Step 2
安排场景和内容
利用我们直观的拖放编辑器，将您上传的媒体组织成一个连贯的叙述，将项目进度结构化为引人入胜的解释视频。
3
Step 3
增强AI元素
整合逼真的AI虚拟形象来展示您的进度，或利用AI旁白生成添加专业解说，使您的AI视频生成器输出真正具有影响力。
4
Step 4
导出并分享您的项目
通过精确的品牌控制完成您的视频，以确保一致性，然后以各种纵横比导出，准备好进行有效的建筑项目营销给利益相关者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和安全参与度

通过AI增强建筑培训、安全简报和解释视频，提高团队的参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何简化建筑延时视频的制作？

HeyGen作为一个“AI视频生成器”，简化了将原始素材转化为引人入胜的“延时视频”和“建筑概览视频生成器”内容的过程。其直观的平台让您可以快速编排和增强您的视觉叙述，以实现有影响力的展示。

HeyGen是一个直观的建筑营销AI视频生成器吗？

是的，HeyGen被设计为一个极其用户友好的“AI视频生成器”，非常适合“建筑项目营销”。您可以轻松使用其“从脚本到视频”功能和拖放界面创建引人入胜的“解释视频”，无需丰富的编辑经验。

HeyGen为详细的建筑概览视频提供了哪些功能？

对于“建筑概览视频生成器”的需求，HeyGen提供了强大的功能，如“AI旁白生成”和专业的“AI虚拟形象”来讲述项目进度。您还可以利用可定制的模板和全面的媒体支持来有效展示每一个细节。

除了效率之外，HeyGen如何确保项目视频中的品牌一致性？

HeyGen通过专用的“品牌控制”确保强大的品牌一致性，允许您将您的标志和企业色彩直接整合到每个“建筑过程视频生成器”输出中。这有助于制作真正反映公司身份的专业“建筑项目营销”视频。