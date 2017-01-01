建筑概览视频生成器：项目成功
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段简洁的45秒“内部沟通”视频，面向现场施工团队提供新的“进展更新”或快速安全简报。该视频应采用引人入胜且具有指导性的视觉风格，包含项目符号文本要点和实用演示，配以充满活力但清晰的旁白。使用HeyGen的“模板和场景”高效构建内容，并通过“从脚本到视频”快速生成对话。
制作一段动态的30秒“宣传视频”，面向潜在客户和营销线索，展示建筑公司的专业知识和作品集，作为有影响力的“营销材料”。视觉风格应时尚、快节奏且视觉冲击力强，包含高质量的无人机镜头和延时摄影，配以专业、令人信服的旁白和现代音乐。通过使用HeyGen的“纵横比调整和导出”优化其在各种平台上的传播，并结合其“媒体库/库存支持”中的素材。
生成一段信息丰富的90秒视频，为潜在合作伙伴或监管机构在现场访问期间提供全面的“概览”，突出最近“现场检查”的关键方面。视觉呈现应丰富且详细，整合数据可视化和带注释的航拍视图，配以自信且权威的旁白。通过HeyGen的“字幕/说明”确保多样化观众的可访问性和理解，并利用“AI化身”以专业的态度传达叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化项目管理和更新的建筑视频生成？
HeyGen是一个强大的建筑视频生成器，使您能够轻松创建引人入胜的建筑概览视频和项目更新。利用HeyGen的从文本到视频生成器功能和AI化身，将您的脚本转化为专业的旁白视频内容，增强内部沟通和营销。
HeyGen是否提供创建高质量建筑延时视频的功能？
是的，HeyGen提供强大的工具，作为建筑延时视频创建器，允许您编制和增强您的延时视频。您可以利用集成的视频编辑器和专业模板与场景，制作出色的视觉效果，确保您的建筑视频内容以4K视频质量呈现。
HeyGen在创建建筑宣传视频方面有哪些能力？
HeyGen使您能够为您的建筑项目创建引人注目的宣传视频，非常适合营销工作。通过可定制的建筑视频模板和全面的品牌控制，您可以确保每个建筑视频完美契合公司的身份，有效提升您的在线存在。
HeyGen能否通过视频改善项目沟通？
当然可以，HeyGen作为一个基于AI的云软件，通过快速创建旁白视频用于进展更新和客户报告，显著提升项目沟通。这种简化的方法确保所有利益相关者收到清晰、一致且引人入胜的建筑视频内容。