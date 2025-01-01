连接路径视频制作工具，创建互动故事
通过无缝的从脚本到视频技术，打造个性化体验和动态学习路径的互动视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为软件开发人员和技术负责人开发一个2分钟的解释视频，详细介绍新软件集成的技术细节，采用时尚现代的视觉呈现和专业的配音生成，确保通过字幕/说明文字实现可访问性，适用于产品演示。
为公司内部的L&D团队和新技术员工设计一个1分钟的视频，介绍新的内部工具或流程，使用引人入胜的分步视觉指南，结合媒体库/素材支持中的多样化模板和场景，重点突出清晰的连接路径。
为项目经理和技术利益相关者制作一个60秒的技术更新视频，利用AI虚拟人快速总结最近的错误修复和系统改进，通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台，展示高效的视频自动化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？
HeyGen的先进“从脚本到视频”功能让您可以轻松地将书面内容转化为引人入胜的视频。我们的“AI视频代理”技术生成“AI虚拟人”，以自然的“配音生成”传达您的信息，自动化整个视频制作过程。
HeyGen为视频内容提供哪些AI虚拟人选项？
HeyGen提供多样化的高质量“AI虚拟人”来代表您的品牌并有效传达信息。这些虚拟人通过生动的动作和引人入胜的“配音生成”将您的“从脚本到视频”内容栩栩如生地呈现出来。
HeyGen视频如何与学习管理系统集成？
HeyGen通过强大的“SCORM导出”功能实现与学习管理系统（LMS）的无缝集成。这使得您的视频内容可以进行全面的“LMS跟踪”，让“企业L&D团队”能够高效管理和监控“动态学习路径”。
HeyGen视频是否有品牌和定制选项？
是的，HeyGen提供广泛的“品牌控制”选项，以确保您的视频始终反映您的企业形象。您可以轻松定制“模板和场景”，使用特定的标志、颜色和字体，创建与您的观众产生共鸣的专业“解释视频制作”内容。