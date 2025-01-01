连接发展视频制作器：建立更强的纽带

通过强大的视觉故事讲述，轻松生成，建立更深的人际连接，使用AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段90秒的解释视频，展示一个复杂的新软件功能，面向潜在的企业客户。这个AI驱动的视频创作应将技术术语分解为易于理解的概念，采用现代、简洁的视觉风格，配以动画图形和使用HeyGen的语音生成功能生成的专业旁白。确保通过字幕/说明强化重要的技术术语，以提高可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一段45秒的简短、引人入胜的项目团队内容更新视频，庆祝一个小里程碑并提升士气。视频应具有动态和充满活力的视觉风格，使用快速剪辑和欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景实现快速制作。结合媒体库/库存支持中的生动素材，直观地展示成功并促进团队联系。
示例提示词3
为IT专业人员设计一段2分钟的技术教程，演示新的诊断流程。这个详细的动画视频需要一个清晰的指导语气，结合AI化身逐步演示从脚本到视频的完整过程。视觉呈现应结合屏幕录制和专业图形覆盖，最终输出应使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化，以适应各种技术文档平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的连接发展视频制作器如何工作

通过轻松创建有影响力的视频，利用AI驱动工具与您的观众建立有意义的连接并培养同理心。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的平台利用从脚本到视频的转换，将您的文字转化为强有力的叙述，为同理心沟通奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的AI化身来赋予您的信息生命。选择完美的表达角色来传达情感，与观众建立更强的人际连接。
3
Step 3
添加您的语音
通过个性化音频增强相关性和情感理解。使用我们的语音生成功能，添加自然的声音，完美匹配您的连接发展信息的语气和意图。
4
Step 4
导出并分享
轻松完成您的连接发展视频。利用我们的纵横比调整和导出功能，为各种平台准备您的内容，确保您的有影响力的故事有效地到达目标观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过客户故事建立信任

通过分享真实、引人入胜的成功故事，利用AI生成的视频加强客户关系并发展新连接。

常见问题

HeyGen如何利用AI实现高效视频创作？

HeyGen利用先进的AI驱动视频创作，将文本转化为视频。我们的平台支持使用逼真的AI化身和智能语音生成，大大简化了您的端到端视频生成过程。

HeyGen提供哪些技术定制选项？

HeyGen通过其用户友好的界面提供强大的定制功能，包括完整的品牌控制（如标志和颜色）。您还可以轻松添加字幕/说明，并使用拖放编辑器来完善您的视觉故事。

HeyGen是一个无代码平台用于视频自动化吗？

是的，HeyGen被设计为一个强大的无代码平台，为所有用户实现无缝视频自动化。其直观的设计结合全面的模板，使得创建专业动画视频无需广泛的技术专长即可实现。

HeyGen能否为多样化需求制作高质量的解释视频？

当然，HeyGen在作为解释视频制作器方面表现出色，能够为各种应用制作引人入胜的动画视频。它支持多样化的视频风格，非常适合从内部沟通到全面的营销策略。