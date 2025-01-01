配置指南视频制作器：轻松创建操作指南视频

通过AI驱动的文本转视频功能，轻松将您的脚本转化为专业的逐步配置指南和教程视频。

81/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的专业配置指南视频，面向企业培训部门，展示新软件的设置，采用简洁的视觉风格和冷静、信息丰富的AI化身来提供逐步指导，利用HeyGen的AI化身和丰富的视频模板。
示例提示词2
制作一个30秒的充满活力的DIY项目视频，针对社交媒体上的手工爱好者，特色是快速剪辑、欢快的背景音乐和生动的屏幕文字，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持和灵活的模板和场景。
示例提示词3
为新产品用户创建一个50秒的无障碍教程视频，详细介绍设备配置的基本步骤，采用清晰的教学视觉风格，配以精确的屏幕录制、实用的AI语音和显著的字幕/说明，以确保所有观众的清晰度，然后使用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能进行导出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

配置指南视频制作器的工作原理

通过HeyGen的生成式AI平台，轻松将您的配置说明转化为引人入胜、产品准确的教程视频，简化您的文档制作。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先在脚本编辑器中编写或粘贴您的配置步骤。HeyGen的AI使用此文本转视频功能生成您的初始视频场景。
2
Step 2
选择视觉效果和语音
通过选择丰富的视频模板和场景来增强您的指南。您还可以利用媒体库添加相关图片或视频剪辑，以说明每个配置步骤。
3
Step 3
用语音和品牌进行自定义
进一步个性化您的配置指南。添加AI生成的配音以提供清晰的解说，包含字幕，并应用您的品牌控制，如标志和颜色，以符合您的指南。
4
Step 4
导出您的操作指南视频
一旦满意后，以各种纵横比导出您的专业操作指南视频。您的高质量配置指南现在可以在各个平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成引人入胜的社交媒体视频

.

从您的配置指南中创建简洁、易于分享的视频剪辑，便于在社交媒体上分发。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教程视频的制作？

HeyGen通过其“文本转视频”和“AI生成配音”功能，使用户能够轻松制作高质量的“教程视频”和“操作指南视频”。您可以快速将脚本转化为引人入胜的教学内容。

HeyGen为视频文档提供了哪些高级功能？

HeyGen提供了一个强大的“生成式AI平台”，用于创建高效的“AI生成视频文档”和“AI标准操作程序”。用户可以利用“AI化身”和丰富的“媒体库”来简化专业视觉指南的制作。

我可以使用HeyGen自定义视频的视觉风格吗？

可以，HeyGen提供“丰富的视频模板”和可自定义的“模板和场景”，帮助您保持一致的品牌形象。您可以轻松应用您的标志和品牌颜色，确保您的“社交媒体”和“DIY视频”始终看起来专业且独特。

HeyGen对初学者制作配置指南视频有多友好？

HeyGen设计得非常直观，使任何人都可以轻松成为“配置指南视频制作器”。其平台引导您创建“逐步指导”，利用“AI视频代理”技术确保从脚本到最终导出的顺畅创作过程。