会议宣传视频制作工具：提升活动出席率
使用专业视频模板快速创建令人惊叹的会议营销视频，提升出席率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的吸引人宣传视频，针对小型企业和初创公司推出新产品或服务。该视频应采用简洁、友好和信息丰富的视觉风格，由一个有魅力的HeyGen“AI化身”直接向观众展示产品的核心优势。脚本可以通过“从脚本到视频”快速转换，突出独特的卖点，配上欢快、现代的音乐，旨在吸引新客户并提高销售。
制作一个60秒的复杂解释视频，针对B2B公司解释复杂的服务或软件。视觉和音频风格应清晰、简洁和专业，结合动画图形展示功能。该视频将受益于HeyGen的“媒体库/素材支持”以获得高质量的视觉效果，并包括精确的“字幕/说明”以增强可访问性和理解力，确保服务的复杂细节易于理解，并创造一个引人注目的宣传视频。
为数字营销人员和电子商务品牌创建一个15秒的活力宣传视频广告，优化用于各种社交媒体平台。视频需要快速、引人注目，快速剪辑展示产品亮点和有影响力的文字动画。它将展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以无缝适应不同社交媒体的内容，结合“从脚本到视频”提供有力、直接的营销信息，推动用户立即参与定制视频和产品发布。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的宣传视频？
HeyGen让您轻松生成令人惊叹的宣传视频。利用现成的模板，添加动画文字，并整合AI生成的视觉效果，创建吸引注意力并提升销售的内容。
HeyGen提供哪些AI功能来制作营销视频？
HeyGen提供先进的AI功能，如从脚本到视频、AI语音旁白和自动字幕，以简化您的视频编辑过程。这使您能够高效地制作高质量的营销视频，有效地触达您的社交媒体受众。
我可以使用HeyGen制作反映我品牌形象的定制宣传视频吗？
当然可以。HeyGen允许您使用品牌工具包自定义宣传视频模板，包括标志和颜色，确保视觉质量和一致性。您还可以利用素材视频和创意想法制作独特且有影响力的宣传视频。
我可以在哪里分享使用HeyGen制作的会议宣传视频？
一旦您的会议宣传视频完成，HeyGen可以轻松导出各种纵横比，以便在社交媒体渠道上进行最佳观看。然后，您可以轻松下载并与目标受众分享高质量的宣传视频广告。