会议广告视频制作：创建引人入胜的活动推广
提升活动参与度。通过AI旁白生成，制作专业且吸引人的会议广告视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的吸引人广告视频，专为潜在会议参与者和专业人士量身定制，聚焦于活动的未来。视觉风格应简洁、精致且充满理想，采用高质量的素材镜头和电影级音乐。利用AI虚拟形象传递有力的信息，展示先进的多语言旁白生成功能，创造有影响力的视频广告。
示例提示词2
制作一个60秒的商业视频，展示简化的活动推广制作过程，目标是小企业主和首次视频创作者。视觉美学应简洁、指导性强且用户友好，屏幕文字突出关键步骤，配以友好、鼓励的背景音乐。展示广泛的媒体库/素材支持，轻松从其资产库中添加引人入胜的视觉效果，并通过精确的字幕/说明提高可访问性。
示例提示词3
设计一个15秒的社交媒体平台优化视频广告，针对数字营销人员和内容创作者，寻求快速周转。视觉风格应快速、视觉动态且以移动设备为优先，使用明亮的色彩和充满活力的过渡，配以时尚的短乐器曲。强调不同平台的纵横比调整和导出功能，确保您的会议广告视频广泛传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择起点
通过选择各种专业“模板”和场景来开始您的会议广告视频创作。
2
Step 2
定制您的内容
通过添加自定义文本、鲜艳的视觉效果，或使用我们的高级旁白生成功能结合专业“旁白视频”来个性化您的视频。
3
Step 3
应用品牌元素
通过应用您的品牌颜色、标志和其他独特的“品牌功能”来加强活动的身份，使用我们的品牌控制（标志、颜色）。
4
Step 4
导出并分享您的广告
完成您的引人入胜的广告，并以各种纵横比导出，以便在所有“社交媒体平台”上无缝分享，利用我们的纵横比调整和导出功能。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的视频广告制作？
HeyGen通过其直观的平台让您快速制作专业视频广告。利用AI虚拟形象和文本转视频功能，为各种社交媒体平台打造引人注目的宣传视频。
HeyGen是否提供商业视频的品牌一致性定制选项？
当然，HeyGen提供强大的品牌功能，允许您使用自己的标志和品牌颜色定制商业视频制作体验。这确保您的视频广告在所有输出中保持一致的品牌形象。
HeyGen提供哪些AI功能以提高视频广告制作效率？
HeyGen利用先进的AI功能，如AI虚拟形象和旁白生成，简化您的视频广告制作过程。快速将脚本转化为动态视频，提高生产力和创意输出。
我可以使用模板在HeyGen中创建不同类型的宣传视频吗？
可以，HeyGen提供多样的模板和场景，帮助您开启视频广告制作之旅，适用于会议广告、宣传等。轻松通过添加文本、音乐和强有力的行动号召来定制这些模板，以满足您的特定需求。