计算机路径视频制作工具：即时创建教育视频
轻松为在线课程和培训创建引人入胜的教育视频。通过AI驱动的从脚本到视频功能即时生成引人注目的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个面向新技术用户的综合2分钟培训视频，演示如何使用高级视频创作软件设置他们的第一个项目。视频应采用信息丰富和指导性的视觉风格，包含屏幕录制、互动元素，并由友好的“AI化身”引导观众完成每一步。确保包含“字幕/说明文字”以提高可访问性和对详细说明的理解。
为科技爱好者设计一个动态45秒社交媒体视频，宣布“AI视频代理”平台的重大更新。视觉和音频风格应现代、快节奏且引人入胜，快速剪辑和有冲击力的背景音乐，突出新功能。利用HeyGen的预设“模板和场景”来快速启动创作过程，并从“媒体库/素材支持”中整合多样的素材丰富视觉叙事。
制作一个详细的1.5分钟教育视频，面向项目经理和STEM教育工作者，比较不同“计算机路径视频制作工具”的效率和输出质量。视觉呈现需要分析性和结构化，包含并排比较和数据可视化，配以冷静和信息丰富的音频解说。强调“纵横比调整和导出”如何优化内容以适应各种平台，并使用“从脚本到视频”确保技术规格的准确呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高级视频创作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术将脚本转化为专业视频。用户只需输入文本，我们的平台就能通过逼真的AI化身将其转化为语音，从而简化整个视频创作软件流程。
HeyGen提供哪些视频定制的技术能力？
HeyGen提供强大的定制选项，包括直观的拖放编辑场景和元素。您可以整合品牌的独特资产，利用全面的媒体库，并自动生成精确的字幕/说明文字以提高可访问性。
HeyGen能否制作支持多语言的视频？
是的，HeyGen提供广泛的多语言支持，使用户能够为全球观众创建视频。我们先进的语音生成能力确保您的AI视频代理能够以多种语言清晰自然地传达信息。
描述HeyGen在高效视频制作工作流程中的方法。
HeyGen通过允许您直接从文本脚本生成高质量视频来简化视频制作。这种高效的从文本到视频过程，结合逼真的AI化身，显著减少了传统视频创作软件通常涉及的时间和复杂性。