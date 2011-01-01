企业合规视频工具：安全高效的培训
通过可扩展的内容简化合规培训视频，确保数据保护，利用先进的AI化身进行引人入胜的员工培训。
115/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为企业内的人力资源和培训经理开发一个90秒的教学视频，重点简化员工的SOC 2合规培训。视频应包含引人入胜的教学视觉效果和清晰的演示，利用HeyGen的AI化身进行多样化的演示，并通过自动字幕/说明确保可访问性，配以鼓舞人心、清晰的旁白。
示例提示词2
创建一个针对企业IT采购团队和CTO的1分钟宣传视频，展示领先平台的无与伦比的企业视频编辑安全性和审计准备功能。视觉风格应时尚现代，突出直观的UI/UX，配有专业模板和场景以及支持的媒体库/库存内容，由自信、权威的旁白解说。
示例提示词3
为数据治理负责人和法律团队设计一个详细的2分钟视频，解释视频安全的高级技术方面，包括强大的加密协议和对敏感企业内容的细粒度访问控制。该视频应使用详细的技术视觉效果和清晰的图表，与文本到视频脚本和精确、令人安心的旁白精确同步，使用纵横比调整和导出优化以适应各种平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的合规脚本
首先撰写您的脚本或粘贴现有文本。我们的AI视频生成器将把您的内容转化为专业的合规培训视频，使复杂信息易于理解且引人入胜。
2
Step 2
选择AI化身和场景
从多样化的AI化身库中选择代表您的品牌，或上传您自己的自定义角色。使用预构建的模板自定义场景，以视觉上吸引您的观众并强化关键合规信息。
3
Step 3
应用企业品牌和安全
通过自定义品牌控制，包括标志、颜色和字体，确保所有视频的一致性。利用企业级安全性保护您的视频编辑工作流程，保障敏感内容。
4
Step 4
安全导出和分发
以适合不同分发平台的各种纵横比导出您最终的合规视频。与您现有的企业视频平台无缝集成，以安全高效地交付可扩展的视频内容。
常见问题
HeyGen为企业数据保护实施了哪些安全措施？
HeyGen采用了强大的安全措施，如加密、访问控制和多因素认证，以确保您的企业视频内容的数据保护。我们致力于保持GDPR和SOC 2等合规标准。
HeyGen提供了哪些AI功能来创建有效的合规培训视频？
HeyGen利用先进的AI功能，包括AI化身和文本到视频生成，以高效地制作引人入胜的合规培训视频。这种AI驱动的方法帮助企业打造简洁而有影响力的学习工具。
HeyGen能否与现有的企业视频平台集成以创建可扩展的内容？
是的，HeyGen旨在支持可扩展的视频内容创建，并提供集成功能以补充您现有的企业视频平台。这使得无缝融入您已建立的媒体工作流程成为可能。
HeyGen如何支持企业合规视频计划的审计准备？
HeyGen的安全平台和严格的数据处理实践有助于企业视频内容的审计准备。我们对合规性的承诺确保您的培训材料符合必要的监管标准。