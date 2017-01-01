合规视频生成器：简化培训创建
轻松制作引人入胜的合规培训视频，使用逼真的AI虚拟形象，节省时间和资源。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一段30秒的视频，快速突出年度培训视频中的最新政策更新或关键要点。利用可自定义的视频模板和动态场景，确保信息简洁且视觉上吸引人，音频传递应充满活力且信息丰富。
制作一段60秒的教学视频，面向部门负责人，简化复杂的合规培训要求，利用HeyGen的从脚本到视频功能。视觉风格应权威且图解化，配以冷静、清晰的语音生成，以确保清晰度和记忆度。
设计一段20秒的宣传视频，目标是小企业主，展示HeyGen如何成为强大的合规视频生成器，即使不需要编辑技能。视觉设计应现代且充满活力，展示易用性，配以热情且自信的音频风格。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化合规培训视频的创建？
HeyGen作为一个直观的合规视频生成器，利用AI驱动的工具创建专业的合规培训视频，无需编辑技能。只需输入您的脚本，HeyGen的AI虚拟形象将以有力且一致的方式传达您的信息。
HeyGen视频有哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的创意定制选项，包括可自定义的视频模板库和强大的品牌控制功能，如标志和颜色。您还可以集成互动元素，并从多样的AI虚拟形象中选择，以满足您品牌的特定需求。
HeyGen的AI虚拟形象可以用于各种培训视频吗？
是的，HeyGen的AI虚拟形象适用于创建各种培训视频，包括员工入职培训和合规培训。我们的文本到视频功能允许在不同的教育主题中快速生成内容。
HeyGen是适合企业的安全AI视频平台吗？
HeyGen是为企业需求设计的安全AI视频平台，确保在生成高质量内容时保护您的数据。它支持LMS集成和SCORM导出，与传统视频制作相比，提供显著的成本节约。