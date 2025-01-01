合规更新视频制作器：简化监管培训
轻松将您的监管更新转化为专业的合规培训视频，利用文本转视频功能节省时间和成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
概述一个60秒的合规培训视频，面向新员工和现有员工，详细介绍新实施的公司政策。利用HeyGen的文本转视频功能，确保视觉叙述生动有趣，包含相关场景和友好、信息丰富的旁白。
示例提示词2
为人力资源和学习与发展经理制作一个30秒的定向视频，展示如何显著降低内部沟通的视频制作成本。视觉风格应现代且商务导向，突出使用HeyGen的模板和场景的效率，并配以积极、专业的解说。
示例提示词3
为我们的全球员工开发一个50秒的信息视频，介绍更新的道德规范，确保在不同地区的清晰度。视觉风格应包容且专业，利用字幕/字幕支持多语言，并结合平静、清晰且易于理解的音轨。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
粘贴您的监管更新
首先将现有的“监管更新”或合规脚本粘贴到平台中。我们的“文本转视频”技术会立即将您的文本转换为视觉故事板，形成视频的基础。
Step 2
选择您的AI虚拟形象和场景
通过从多样的“AI虚拟形象”库中选择来增强参与度。将您的虚拟形象与合适的“视频模板”和场景搭配，以完美匹配您的合规信息的语气。
Step 3
应用品牌化和一致性
确保您的“合规培训视频”符合品牌，通过“品牌控制”来设置徽标、颜色和字体。这有助于保持一致性，使您的内容易于识别。
Step 4
导出您的最终合规视频
通过生成完整视频来完成您的“合规更新视频制作器”项目。我们的平台提供高质量的“旁白生成”和灵活的导出，交付一个专业的视频，准备好立即分发。
常见问题
HeyGen如何简化合规更新视频的制作？
HeyGen是一个高效的AI视频平台，允许您将监管更新或任何视频脚本直接转化为专业的合规更新视频。这大大降低了视频制作成本并节省时间，使过程变得无缝。
HeyGen为合规培训视频提供了哪些AI功能？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和专业旁白来创建引人入胜的合规培训视频。通过多语言翻译功能，您可以有效地向全球员工传达关键信息。
HeyGen是否支持企业视频内容的品牌化和定制化？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入到合规培训视频中。利用我们多样的视频模板和媒体库来创建一致且品牌化的内容。
HeyGen如何确保视频制作的可访问性和效率？
HeyGen通过文本转视频功能提高效率，并通过自动生成字幕确保可访问性。这允许快速生成内容，同时为所有观众保持高标准。