员工合规培训视频：简化与参与

通过引人入胜的视频学习，确保有效合规并减少法律和财务风险，使用HeyGen的AI化身轻松制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
这个45秒的视频旨在教育处理敏感数据的员工关于关键的数据保护和隐私法规，作为一个简洁的网络安全培训模块。采用现代、简洁的视觉风格，配以信息图表式动画和精确的旁白，轻松通过脚本使用文本转视频功能生成。
示例提示词2
开发一个30秒的微学习视频，专注于工厂和现场工人的工作场所安全，特别是新员工。视觉和音频风格应动态且实用，利用真实世界的例子和清晰的演示，通过媒体库/库存支持的相关素材和图片增强效果。
示例提示词3
想象一个90秒的视频，面向管理层和团队领导，关于多样性、公平性和包容性（DEI），强调有效合规培训的好处。该视频应采用引人入胜的情景式视觉风格，具有积极、包容的语调和多样化的表现，利用预构建的模板和场景，呈现专业外观。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工合规培训视频的工作原理

轻松为您的员工创建引人入胜且产品准确的合规培训视频，确保通过强大的AI工具实现清晰和保留。

1
Step 1
粘贴您的培训脚本
首先将您准备好的合规培训脚本粘贴到HeyGen中。我们的平台使用文本转视频功能快速生成基础视频，为您节省时间和精力。
2
Step 2
选择AI主持人
通过选择专业的AI化身来传递内容，增强您的员工培训。人性化的主持人增加了参与度，使学习更具相关性。
3
Step 3
应用品牌元素
通过品牌控制应用您的品牌颜色和标志，个性化您的培训视频。这确保了所有内部沟通的一致外观和感觉。
4
Step 4
导出最终视频
一旦您的全面合规课程完成，使用纵横比调整和导出功能以所需格式下载您的视频。无缝分享至您的学习平台以教育您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂法规

将复杂的法规信息和道德指南转化为清晰、易于理解的视频内容，确保员工掌握复杂的合规要求。

常见问题

HeyGen如何提升员工合规培训？

HeyGen通过使用AI化身和文本转视频功能，帮助组织为员工创建引人入胜的合规培训视频，使复杂主题变得有趣，提高整体学习效果。这种方法有助于确保员工理解重要的法规要求和道德商业实践，从而最终减少法律和财务风险。

HeyGen有哪些功能使合规课程创建更高效？

HeyGen通过现成的模板和场景以及无缝的旁白生成，简化了在线合规培训视频的制作。用户可以轻松添加字幕并利用强大的媒体库，确保视频系列专业且引人入胜，无需广泛的制作专业知识。

HeyGen能否根据特定公司需求定制合规培训视频？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入到各种合规主题的员工培训视频中，如反骚扰培训或DEI。这确保了您的定制内容，具有多样化的AI化身，完美符合您的特定法规要求和公司文化。

HeyGen如何使合规培训对学习者更具吸引力？

HeyGen通过将脚本转化为动态的视频学习体验，增强了有效合规培训的吸引力，使用逼真的AI化身和专业的旁白。这使得复杂主题和真实场景的呈现变得易于消化，确保关键合规知识的更好保留和应用。