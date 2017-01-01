合规培训视频制作工具：简化您的学习与发展
轻松创建引人入胜的合规培训视频，使用AI化身，确保您的团队保持知情和合规。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工创建一段有影响力的60秒指导视频，用于关键政策的复习，使用HeyGen的文本转视频功能，将详细的政策文件转化为专业演示，保持正式的视觉风格，配以清晰的图形和稳定的信息性AI声音。
为人力资源和学习与发展专业人士开发一段动态的30秒宣传视频，展示合规培训视频制作工具的高效性，利用现代模板和场景，呈现充满活力的视觉效果，并配以欢快的配音，突出从媒体库/素材支持中快速创建视频的特点。
为所有员工设计一段快速的15秒合规提示视频，使用引人入胜的AI化身传达一条重要法规，采用明亮、视觉动态的风格，配以显著的字幕/说明文字以确保可访问性，并辅以愉快、清晰的AI声音。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化合规培训视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，大大简化了专业合规培训视频的制作。其直观的平台使人力资源和学习与发展专业人士能够高效地制作引人入胜的内容，简化关键公司政策的视频制作流程。
HeyGen能否为培训内容创建AI化身和AI配音？
当然可以，HeyGen使用户能够为所有培训视频创建逼真的AI化身和高质量的AI配音。这款AI驱动的工具允许进行动态和个性化的学习体验，无需传统拍摄。
HeyGen提供哪些创意工具用于引人入胜的视频制作？
HeyGen提供了一套AI驱动的工具，专为创意视频制作而设计，包括多样化的视频模板和多语言翻译功能。这些功能使用户能够制作引人入胜的互动课程，与全球观众产生共鸣。
HeyGen是否兼容现有的学习管理系统，如SCORM？
是的，HeyGen支持无缝的LMS集成，包括SCORM兼容性，使人力资源和学习与发展专业人士能够轻松部署培训视频。该平台还符合SOC 2和GDPR标准，确保内容交付的安全性和可靠性。