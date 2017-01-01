合规培训视频生成器：创建引人入胜的课程

快速制作有影响力的培训视频，用于员工入职和L&D团队，使用AI化身提升参与度。

创建一个45秒的合规培训视频，专为新员工设计，提供公司道德的积极和信息丰富的介绍。视觉风格应明亮且引人入胜，利用HeyGen的AI化身传递关键信息，配以友好且专业的语音生成，确保营造出欢迎的氛围。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个60秒的宣传片，目标是L&D团队，展示他们如何快速生成专业培训视频。视觉美学应现代且充满活力，具有快速场景切换和从脚本到视频的功能，以突出效率，所有内容都由充满活力且权威的声音解说。
示例提示词2
开发一个简洁的30秒视频，解释所有处理敏感信息的员工的重要数据隐私政策更新。此培训视频应采用清晰、严肃的视觉风格，配以说明性图形，使用HeyGen的字幕/说明文字来强化复杂术语，伴随冷静且令人安心的声音。
示例提示词3
设计一个90秒的内部沟通片，面向部门负责人，展示使用公司新平台创建视频的简便性。视觉和音频风格应高雅且信息丰富，展示各种场景和媒体库/素材支持选项，由自信的AI化身解释流程。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合规培训视频生成器的工作原理

轻松将复杂的合规要求转化为引人入胜的培训视频，借助AI简化内容创建，增强学习效果，提高员工理解。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的合规培训视频生成器脚本，然后使用我们先进的从脚本到视频技术轻松将文本转化为口语。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身中选择一个来展示您的培训内容，使您的模块更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
使用我们直观的品牌控制（标志、颜色）融入公司的品牌形象，确保培训视频的一致性，符合您的企业指南。
4
Step 4
导出和部署
完成您的合规培训视频，并以所需的纵横比调整和导出，准备无缝集成到您的电子学习平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化合规视频创建

快速将文本转化为专业的合规培训视频和AI驱动的学习模块，大大加快HR团队的视频创建速度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助用户高效创建引人入胜的培训视频？

HeyGen的AI视频生成器允许用户轻松将文本转化为视频，利用逼真的AI化身和AI驱动的视频模板。这简化了整个视频创建过程，使制作高质量的教学内容变得简单。

HeyGen为AI化身和品牌一致性提供了哪些自定义选项？

HeyGen为AI化身提供了广泛的自定义选项，以确保所有培训视频的品牌一致性。用户可以应用品牌控制，如自定义标志和品牌颜色，确保每个视频都符合您的企业形象。

HeyGen能否作为L&D团队的全面合规培训视频生成器？

当然，HeyGen被设计为一个强大的合规培训视频生成器，适用于L&D团队。它提供专业语音解说、自动生成的字幕以及可定制的AI驱动视频模板，以有效满足特定的监管要求。

HeyGen如何促进专业员工入职视频的快速制作？

HeyGen通过利用其庞大的AI驱动视频模板和媒体库，大大加快了员工入职视频的创建。通过简单的文本到视频功能，团队可以快速制作引人入胜且信息丰富的内容，而无需丰富的制作经验。