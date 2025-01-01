合规规则视频生成器提升培训效率
使用AI虚拟形象即时生成引人入胜的合规培训视频。
示例提示词1
开发一个简洁的90秒企业培训视频，面向人力资源团队和培训经理，详细介绍行业合规规则的最新更新。该视频应采用简洁、专业的美学风格，利用HeyGen的可定制视频模板和从脚本到视频的功能，将政策文件高效转化为精美、信息丰富的合规视频生成器输出。
示例提示词2
制作一个有影响力的2分钟情景视频，面向所有处理敏感客户数据的员工，展示遵守GDPR合规和SOC 2合规法规的重要性。视觉风格应严肃且信息丰富，利用HeyGen的媒体库/素材支持相关图像，并自动生成字幕/说明以提高可访问性并强化关键法律要求。
示例提示词3
生成一个快速45秒的教学视频，面向内容创作者和合规官员，演示如何从现有脚本快速创建新的培训视频。视频应具有动态的教学视觉风格，展示HeyGen界面的屏幕录制，并利用从脚本到视频的功能简化流程，确保高效制作适用于各种纵横比的合规规则视频生成器内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
使用AI虚拟形象创建视频
利用我们先进的AI虚拟形象来展示您的合规规则。从多样化的角色中选择，以专业和一致的方式传达您的信息。
Step 2
输入您的合规脚本
将您的书面合规规则转化为引人入胜的合规培训视频。只需粘贴您的文本，我们的平台将其转换为动态视频。
Step 3
使用模板自定义
从可定制的视频模板库中选择，以构建您的培训内容。调整场景和元素以完美契合您公司的特定合规要求。
Step 4
导出以进行LMS集成
生成您的最终合规视频，并利用SCORM导出实现与您的学习管理系统的无缝集成。确保在整个组织中轻松跟踪和部署。
使用案例
常见问题
HeyGen如何确保培训视频的安全性和合规性？
HeyGen作为一个安全的AI视频平台，遵循严格的标准，包括GDPR合规和SOC 2合规认证，以保护您的敏感合规培训视频和数据。
HeyGen能否高效创建引人入胜的合规培训视频？
是的，HeyGen通过先进的AI虚拟形象和可定制的视频模板，快速生成引人入胜的合规培训内容，即使没有编辑技能也能轻松制作视频。
HeyGen提供哪些合规培训分发的集成？
HeyGen支持无缝的LMS集成和SCORM导出，使您能够轻松在现有的电子学习系统中部署培训视频，以实现有效的跟踪和管理。
使用HeyGen进行合规视频制作有哪些成本节约优势？
作为一个先进的AI视频平台，HeyGen显著减少了传统上制作高质量合规规则视频生成器内容所需的时间和资源，为组织和人力资源团队带来了可观的成本节约。