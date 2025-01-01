合规规则视频制作器：简化法规培训
赋能培训经理快速创建引人入胜的法规合规视频，使用逼真的AI化身。
不喜欢结果？
试试这些提示。
设计一个90秒的合规培训视频，面向人力资源团队和新员工，重点关注职场道德。视频需要友好且信息丰富的视觉和音频风格。展示如何轻松使用HeyGen的预设“模板和场景”以及强大的“语音生成”功能，创建引人入胜的“合规培训视频”，与观众产生共鸣。
培训经理如何快速生成45秒的关于最近数据隐私变更的合规更新视频，用于在线学习平台？视频应具有现代、简洁的视觉美感和直接、信息丰富的音频风格。突出HeyGen自动生成“字幕/说明文字”的能力，并从其“媒体库/素材支持”中整合相关视觉效果，成为持续教育内容的强大“合规规则视频制作器”。
为全球员工开发一个2分钟的跨国合规视频，解释反洗钱政策。视频应具有精致的国际视觉风格和清晰、专业的音频。展示HeyGen作为“AI视频制作器”如何利用各种“AI化身”创建多样化内容，并通过“纵横比调整和导出”确保跨平台的适应性，轻松满足“多语言”需求。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化合规培训视频的制作？
HeyGen通过利用AI化身和从文本到视频的技术，简化了引人入胜的合规培训视频的制作。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频制作器就能高效生成高质量的内容，供您的人力资源团队使用。
HeyGen视频可以集成到现有的在线学习平台中以实现法规合规吗？
可以，HeyGen支持无缝的LMS集成，并提供SCORM导出选项，非常适合在线学习并确保法规合规。这使得培训经理可以轻松地在现有的培训基础设施中部署合规规则视频制作器内容，并自动生成字幕/说明文字。
HeyGen提供哪些品牌化合规视频的定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，允许您使用公司的标志和颜色定制法律合规视频生成器内容。您还可以利用各种模板和场景，创建与您的品牌形象完美契合的专业内容。
HeyGen支持为全球团队创建多语言合规视频吗？
当然，HeyGen能够通过先进的语音生成功能创建多语言的合规培训视频。这确保了您的法规合规信息能够有效且包容地传达给多元化的全球团队。