合规路线图总结视频制作器：简化您的报告
快速将复杂法规转化为引人入胜的执行摘要视频，使用我们的文本转视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的互动视频，面向公司全体员工的内部培训课程，采用友好且专业的AI化身声音，展示HeyGen的AI化身功能，提供新法规的高层次执行摘要。
制作一段2分钟的视频，专为外部审计员和监管机构设计，结合数据丰富的信息图表和动画图表，通过HeyGen的旁白生成功能生成正式且清晰的旁白，详细解释对复杂法规的遵守情况。
想象一段45秒的视频，面向跨部门项目团队，采用动态协作的视觉风格，包含屏幕录制，并突出HeyGen的字幕功能，以确保无障碍，快速更新合规任务，确保团队无缝协作。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何实现文本转视频创作？
HeyGen利用先进的AI技术将您的书面脚本转化为引人入胜的视频。只需输入文本，从一系列AI化身中选择，HeyGen将生成自然的旁白和动画，使您的内容栩栩如生。
HeyGen提供哪些视频导出选项？
HeyGen提供灵活的导出选项，包括MP4和WEBM格式，确保在各种平台上的兼容性。您还可以自定义纵横比，并在最终视频中自动包含高质量的字幕。
HeyGen能否高效创建执行摘要视频？
是的，HeyGen被设计为一个强大的创意引擎，用于生成执行摘要视频。其直观的界面和多样的模板使您能够快速将复杂信息或AI摘要转化为专业且有影响力的视频内容。
HeyGen是否支持视频的自定义品牌？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与企业形象一致。您可以轻松集成您的标志，自定义颜色，并利用HeyGen的媒体库或库存素材创建一致且专业的品牌内容。