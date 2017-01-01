合规更新视频制作器：简单且有效
使用AI化身制作动态合规培训视频，吸引员工并节省宝贵资源。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段90秒的教学视频，针对学习与发展专业人士和人力资源经理，展示HeyGen在无缝LMS集成中提供有效合规教育的能力。视觉和音频风格应高度信息化且引人入胜，利用动态模板和场景以及自动字幕/标题确保可访问性，清晰展示技术设置过程。
创建一段45秒的宣传视频，面向中小企业主和培训协调员，突出使用HeyGen创建合规视频的显著成本节约和效率。视觉风格应快速且鼓舞人心，展示如何快速调整自定义模板，配合专业的语音生成和相关媒体库/素材支持以增强信息传递。
开发一段2分钟的演示视频，面向全球企业和跨国组织，展示HeyGen提供多语言合规培训视频的能力。视觉风格应精致且具有企业感，强调如何在各种纵横比调整和导出中保持一致的品牌控制，使用多样的语音生成选项展示平台的全球覆盖和适应性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化“合规培训视频”的制作？
HeyGen是一个先进的“AI视频平台”，可以将“文本到视频”脚本转化为引人入胜的内容。通过逼真的“AI化身”和高质量的“语音生成”，您可以高效地创建专业的“合规更新视频”，无需复杂的编辑。
是什么技术支持HeyGen的逼真“AI化身”和“文本到视频”转换？
HeyGen利用尖端的“AI视频平台”技术来动画化多样的“AI化身”，并将您的“文本到视频”脚本转换为动态场景。这包括复杂的“语音生成”能力，确保您的“合规视频制作器”项目输出自然且专业。
HeyGen的“可定制模板”适合品牌化的“合规教育”吗？
是的，HeyGen提供多种“可定制模板”和场景以匹配您的品牌美学。我们强大的“品牌控制”允许您轻松集成您的标志和特定颜色，确保您的“合规教育”视频保持一致的专业外观。
HeyGen如何确保“合规培训视频”在各种平台上可访问且优化？
HeyGen自动生成“自动字幕”以增强所有观众的可访问性和理解。此外，您可以使用“纵横比调整和导出”来定制您的“合规培训视频”，以在不同设备和平台上实现最佳显示，最大化您的覆盖面。