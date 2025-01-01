合规再认证视频制作工具：创建AI视频
赋能人力资源团队使用可定制的视频模板创建引人入胜的合规培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全球企业的IT和培训部门创建一个2分钟的技术概述，展示HeyGen作为AI视频平台在制作全面合规培训视频方面的强大功能。视觉和音频风格应高度信息化和流畅，展示多语言无缝配音生成。强调平台的高级配音生成和字幕/字幕功能，以覆盖多元化的员工队伍。
为合规官员制作一个60秒的快速指南视频，展示如何将复杂的现有文档转化为引人入胜的复习视频。视觉风格应动态现代，强调使用HeyGen丰富的媒体库/素材支持和可定制的模板和场景进行快速创作。音频应轻快清晰，使过程显得简单高效。
设计一个45秒的宣传片，面向小企业主，展示使用HeyGen作为强大的AI视频软件创建和更新合规视频的简单过程。视觉风格应明亮易接近，展示如何快速调整视频内容以适应各种平台，使用纵横比调整和导出。音频应友好且鼓励，突出使用从脚本到视频进行快速内容调整所获得的效率。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化合规培训视频的创建？
HeyGen利用先进的AI视频软件，包括AI化身和从文本到视频的功能，快速将复杂的合规信息转化为引人入胜的视频内容。这个简化的过程使得创建合规视频变得高效且易于所有用户使用。
HeyGen的AI视频软件能否与现有的学习管理系统集成以进行合规再认证？
是的，HeyGen支持无缝的LMS集成，包括SCORM兼容性，确保您的合规再认证视频可以轻松部署在您现有的培训基础设施中。这使得合规培训的分发和跟踪变得简单。
HeyGen创建的合规视频有哪些品牌和定制选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许人力资源团队使用公司标志和颜色完全定制合规培训视频。利用我们广泛的视频模板，轻松保持品牌一致性，贯穿所有合规内容。
HeyGen如何促进合规培训的多语言翻译和配音生成？
HeyGen的AI视频平台包括强大的多语言翻译和自然配音生成功能，使您能够创建适合全球员工的合规培训视频。这确保了在不同语言群体中清晰传达关键信息。