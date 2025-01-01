合规概述视频生成器：简化培训
使用逼真的AI化身和动态内容创建引人入胜的合规视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工设计一段90秒的互动视频，传达年度培训更新和关于法规合规的最新政策变更公告，利用现代模板和场景，并添加可见字幕以提高可访问性。
为技术团队和部门负责人开发一段2分钟的详细教学视频，解释法规合规的复杂方面，使用文本转视频功能将文档转换为视频，并结合媒体库/素材支持中的相关视觉效果，以简洁、信息丰富的风格呈现。
为全体公司员工制作一段简洁的45秒视频，作为关键合规培训视频的快速提醒，采用活泼的视觉风格和动态AI化身，优化各种平台的使用，通过调整纵横比和导出确保易于使用且令人难忘。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
AI在HeyGen的视频生成中扮演什么角色？
HeyGen利用其先进的AI视频生成器，帮助用户高效地从文本脚本创建高质量视频。凭借庞大的AI化身库和逼真的旁白生成功能，该平台简化了内容制作，允许快速创建和编辑。
HeyGen视频可以与现有的学习管理系统集成吗？
当然可以。HeyGen支持无缝的LMS集成，包括SCORM兼容性，确保您的合规培训视频可以轻松部署和在现有的电子学习基础设施中进行跟踪。安全的云存储和强大的团队协作功能也提高了工作流程效率。
HeyGen为全球覆盖和合规提供了哪些先进的技术功能？
HeyGen提供强大的技术功能，如多语言翻译和AI字幕生成器，以确保您的内容能够覆盖全球受众。该平台旨在简化沟通，并可以协助自动化合规审查和AI驱动的风险检测元素在您的视频工作流程中。
HeyGen如何确保数据安全和合规标准？
HeyGen采用强大的安全措施，符合SOC 2 Type II和GDPR标准，有效保护您的数据和内容。此外，版本控制和全面的品牌控制等功能提供了安心保障，并在所有视频资产中保持一致性。