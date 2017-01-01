合规入职视频制作工具：简化培训
使用HeyGen的AI化身为新员工创建引人入胜的合规培训视频，提升员工保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段1.5分钟的个性化欢迎视频，面向国际新员工，强调我们公司的全球性质及其多元化的员工队伍。视觉和音频风格应温暖、亲切，并包含多元文化的表现，提供多语言配音选项。利用HeyGen的多语言配音生成和字幕/字幕功能，确保我们的员工入职内容完全可访问和本地化，展示AI工具在全球沟通中的强大作用。
制作一段1分钟的教学视频，演示人力资源和培训经理如何有效使用合规入职视频制作工具为他们的团队服务。该视频应具有动态的分步视觉风格，突出平台的屏幕录制，并配有清晰的指导性配音。结合HeyGen的模板和场景快速设置视觉框架，并利用其媒体库/库存支持提供专业背景素材，简化合规入职视频的创建。
制作一段1.5分钟的总结视频，用于快速、引人入胜的合规更新，面向所有需要定期法规合规培训的员工。视觉风格需要现代高效，使用快速剪辑和动画图形，配以轻快、专业的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速创建内容，并使用其纵横比调整和导出功能，确保AI生成的视频在各种内部平台上得到优化，轻松促进引人入胜的合规培训。
创意引擎
Agent 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化合规入职视频的创建？
HeyGen通过利用AI驱动的工具彻底革新了合规入职视频制作流程。您可以快速将文本脚本转换为专业视频，展示逼真的AI化身，大大简化了引人入胜的合规入职内容的制作。
HeyGen提供哪些技术功能来定制合规培训视频？
HeyGen提供强大的技术功能来定制合规培训视频，包括广泛的品牌控制以整合您的标志和颜色。我们的平台还提供各种视频模板并支持纵横比调整，允许您创建完美符合品牌指南和观看平台的AI生成视频。
HeyGen能否快速创建本地化的员工入职内容？
当然可以。HeyGen的高级配音生成和自动字幕/字幕功能使员工入职视频的本地化变得轻而易举。这确保了新员工能够以他们偏好的语言接收个性化的欢迎视频，增强理解力并在全球范围内提高员工保留率。
HeyGen如何确保新员工的合规培训引人入胜？
HeyGen通过动态的AI生成视频使新员工的合规培训变得轻松，引人入胜，视频中展示了逼真的AI化身。借助从脚本到视频的功能和丰富的媒体库，您可以制作引人注目的合规视频，吸引注意力并有效传达关键信息，提高整体员工入职效果。