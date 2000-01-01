合规入职视频生成器：创建引人入胜的培训
利用强大的AI化身提升培训参与度，简化新员工的复杂合规性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的全球入职视频，介绍公司文化和不同地区的基本指南。这个充满活力和多元文化的视频应使用HeyGen的语音生成和字幕/说明功能，提供多语言培训，使国际新员工和管理全球运营的人力资源部门能够轻松获取信息。
创建一个2分钟的吸引人的合规培训视频，专注于简化复杂的合规法规，适用于所有员工。视觉风格应现代且简洁，配以易于理解的图形，并辅以友好和令人安心的音频语调，利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，为培训经理和合规官员高效创建内容。
设计一个45秒的员工入职视频，突出公司福利和初始步骤。这个节奏轻快的视频应利用HeyGen的媒体库/素材支持和纵横比调整与导出功能，创造一个视觉吸引力强且成本效益高的解决方案，展示视频创作的效率，适用于人力资源团队和中小型企业。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何简化合规和入职视频的创建？
HeyGen通过让用户从脚本生成引人入胜的合规和入职视频来简化视频创建。我们强大的AI视频平台能够快速高效地将文本转化为专业视频，使其成为新员工和员工的强大视频创作工具。
HeyGen能否与现有的学习管理系统（LMS）集成进行合规培训？
是的，HeyGen支持与各种LMS平台的无缝集成，并提供SAML SSO集成以确保安全访问。您可以使用品牌控制自定义视频内容，并以不同的纵横比导出，以适应多样化的学习环境，使其成为一个多功能的视频制作平台。
HeyGen在创建多语言入职视频方面提供了哪些功能？
HeyGen通过提供超过100种语言的高级语音生成功能，帮助用户本地化入职和合规培训。您还可以自动添加字幕/说明，确保您的全球入职视频对多元化的国际员工队伍具有可访问性和吸引力。
HeyGen如何增强合规培训视频的参与度？
HeyGen通过动态AI化身、多样化的模板和场景以及逼真的语音生成来增强合规培训视频的参与度。这个AI视频平台允许您制作高质量、影响力强的内容，吸引您的观众，使合规培训更有效和令人难忘。