合规模块视频制作器：提升培训与保留

通过AI化身生成引人入胜的政策合规培训，提高知识保留。

为各部门的新员工制作一个45秒的合规模块视频，视频中应展示友好的AI化身，场景明亮且吸引人。通过专业的AI配音讲解，这段引人入胜的内容将介绍公司的核心政策。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
L&D团队需要一个60秒的政策合规培训视频，能够有效展示法规信息更新。其简洁的企业视觉风格，结合屏幕文本和自信、清晰的声音，可以通过HeyGen的文本转视频功能轻松生成，并附有准确的字幕以提高可访问性。
示例提示词2
使用30秒的AI培训视频制作示例简化所有员工的复杂道德指南。利用HeyGen媒体库/素材支持中的现代、清晰视觉效果，结合动态场景切换、欢快的背景音乐和清晰的AI声音，在快速复习中实现最大知识保留。
示例提示词3
为旨在加强公司文化的HR部门制作一个50秒的合规培训生成器视频，强调定制品牌。这个精致、专业的美学风格，结合定制的标志和颜色，利用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能，由温暖、权威的AI声音呈现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合规模块视频制作器的工作原理

轻松为您的团队生成引人入胜且政策合规的培训视频。通过AI驱动的内容创建和简便的分发，简化您的L&D流程。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的合规培训文本粘贴到平台中。HeyGen的“从脚本到视频”功能会立即将您的书面内容转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”库中选择一个来代表您的品牌并传达您的信息。通过自然听感的AI配音选项增强参与度，使您的合规模块栩栩如生。
3
Step 3
应用定制品牌
通过在培训视频中应用“定制品牌”来确保品牌一致性。使用品牌控制将您的公司标志、颜色和视觉元素融入其中，创建专业且易于识别的内容。
4
Step 4
导出以便分发
完成您的合规培训视频并以多种格式导出，包括“SCORM合规”选项。轻松与您的LMS集成，实现无缝分发并提高整个组织的知识保留。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的合规主题

使用AI生成的视频来阐明复杂的合规法规和政策，使重要信息易于理解和消化。

常见问题

HeyGen如何提升合规培训视频的创意和参与度？

HeyGen使您能够将传统的合规培训视频转变为引人入胜的内容，使用逼真的AI化身和动态场景。其AI驱动的内容生成能力使创建引人入胜且令人难忘的学习体验变得简单，适用于合规培训。

使用HeyGen的AI视频制作器生成合规模块的过程是什么？

HeyGen简化了合规模块视频的创建。只需输入您的脚本，HeyGen的AI培训视频制作器将生成一个专业的视频，由AI化身讲述您的内容，实现快速高效的合规培训生成。

HeyGen是否支持政策合规培训内容的定制品牌？

当然，HeyGen允许在您的政策合规培训视频中进行强大的定制品牌，确保您的组织身份始终如一地反映。这一功能有助于在所有eLearning平台上保持品牌一致性。

HeyGen的AI培训视频制作器能否帮助L&D团队提高知识保留？

是的，HeyGen的AI培训视频制作器帮助L&D团队创建高度引人入胜且视觉丰富的合规培训，这对于提高知识保留至关重要。动态视频格式使学习者保持专注，并有助于巩固对复杂主题的理解。