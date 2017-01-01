合规模块视频生成器：快速创建培训视频
使用强大的AI虚拟人快速为L&D团队创建专业的合规培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的教学视频，面向技术管理员和电子学习平台管理者，展示合规模块的无缝集成。视觉风格应现代、吸引人且清晰，以精确、权威的声音引导观众完成技术步骤。强调HeyGen的AI虚拟人用于提供符合SCORM标准的内容的实用性。
这个2分钟的说明视频旨在向受监管行业的项目经理和内容创作者展示AI驱动的内容生成在合规课程中的强大功能。视频应采用可信赖、直截了当且易于理解的视觉风格，配以平静的指导性声音。展示HeyGen的旁白生成功能，突出其在创建一致叙述方面的效率。
让我们为人力资源部门和新员工协调员制作一个简洁的45秒视频，说明AI驱动的内容生成如何简化员工入职合规流程。视觉风格应友好、高效且用户友好，配有鼓励性、友好的声音。整合HeyGen的媒体库/素材支持，以快速构建视觉丰富且引人入胜的合规模块。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化合规培训视频的创建？
HeyGen利用其先进的AI视频生成器快速高效地将脚本转化为引人入胜的合规培训视频。我们的平台简化了从文本到视频的整个制作过程，使L&D团队无需丰富的视频编辑经验即可创建高质量的合规课程。
HeyGen能否将自定义品牌和AI虚拟人集成到合规模块中？
可以，HeyGen允许无缝集成自定义品牌，包括标志和颜色，确保所有合规课程与贵公司的形象一致。您还可以利用HeyGen多样化的AI虚拟人或创建自定义虚拟人，以增强员工入职和培训模块的参与度。
HeyGen在从文本生成合规内容方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的技术能力，包括复杂的文本到视频功能和AI合规培训生成器。用户可以受益于自动脚本辅助和高质量的旁白生成，直接从书面内容中简化详细合规模块的创建。
HeyGen是否支持旁白生成和SCORM导出等高级功能？
当然。HeyGen支持多语言的专业旁白生成，增强培训视频的可访问性。此外，HeyGen可以生成适合导出的内容，使其与各种电子学习平台兼容，包括支持SCORM的系统，便于集成到现有的学习管理系统中。