快速创建吸引人的合规培训视频，使用AI虚拟人简化员工入职培训并提高参与度。

制作一段针对人力资源团队和IT专业人士的1分钟视频，展示合规介绍视频生成器的高效性。这个技术说明视频应采用现代、简洁的视觉风格，配以清晰的屏幕指示，并辅以轻快、专业的背景音乐和精准的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速起草内容，并通过逼真的AI虚拟人引导观众了解如何利用AI工具进行合规。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工入职培训制作一段45秒的短视频，重点介绍法规合规培训。视觉风格应友好且吸引人，结合生动的、可定制的视频模板和动画图形，并通过HeyGen的语音生成功能生成鼓励且温暖的旁白。目标是让合规变得易于接近和吸引人，从第一天起就营造积极的氛围。
示例提示词2
制作一段针对现有员工的2分钟专业视频，用于年度培训更新或重要政策变更公告。视频应采用精致且权威但易于接近的视觉风格，利用HeyGen的AI虚拟人直接且清晰地传达关键信息。加入细微的音效以强调关键点，并通过添加字幕确保所有观众都能全面理解。
示例提示词3
生成一段30秒的动态宣传视频，展示合规视频制作工具在安全培训视频中的速度和影响，目标受众为运营经理和安全官员。视觉叙事应简洁有力，快速剪辑HeyGen媒体库/素材支持中的相关安全场景，并配以强劲的声音设计。展示如何轻松将这些视频适应不同平台，使用纵横比调整和导出功能。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合规介绍视频生成器的工作原理

轻松创建吸引人的合规培训视频，使用AI虚拟人和可定制模板，简化团队的基本法规沟通。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先将您的合规信息输入为文本，或从我们为各种培训需求设计的可定制视频模板库中选择。这一步确保您的内容结构化且专业。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人和视觉效果
通过选择AI虚拟人来展示您的内容，增强您的视频。利用我们丰富的媒体库中的支持素材，进一步丰富您的信息，使合规介绍生动起来。
3
Step 3
生成语音和字幕
从您的脚本中自动生成自然的语音。此外，使用AI字幕生成器提供准确的字幕，确保您的视频对所有员工都可访问和理解。
4
Step 4
导出并分享您的吸引人内容
视频完成后，以您所需的格式和纵横比导出。您专业且吸引人的合规视频现在已准备好在整个组织中分享，确保关键政策的有效沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的安全和法规主题

简化复杂的安全培训视频和法规合规培训内容，使重要信息对所有员工都易于理解和吸引人。

常见问题

HeyGen如何简化合规培训视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI工具，包括从脚本生成文本转视频，简化了吸引人的合规培训视频的制作。我们的平台提供可定制的视频模板，使人力资源团队无需丰富的视频编辑经验即可快速生成专业内容。

HeyGen在合规内容中提供哪些AI虚拟人定制技术能力？

HeyGen提供强大的技术能力来创建多样化的AI虚拟人，为您的合规介绍视频生成器需求增添个性化元素。这些AI虚拟人可以传达您的关键信息，确保在各种法规合规培训模块中提高员工参与度。

HeyGen如何提升合规视频内容的可访问性和覆盖面？

HeyGen通过其AI字幕生成器和语音生成功能提升合规培训视频的可访问性，确保更广泛的观众能够理解内容。这对于年度培训更新和政策变更公告至关重要，使您的安全培训视频更具包容性。

HeyGen是否支持专业合规视频的品牌定制？

是的，HeyGen被设计为一个全面的合规视频制作工具，提供广泛的品牌控制，包括标志和颜色定制。这确保了您的法规合规培训视频不仅吸引人，还能保持企业形象和专业性。