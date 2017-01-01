您的合规指南视频生成器：快速且简单

通过引人入胜的视频简化合规培训并提高知识保留率。使用从脚本到视频轻松将您的脚本转化为精美内容。

制作一段简洁的1分钟视频，面向新员工介绍基本的合规培训视频，确保顺利的新员工入职体验。视觉风格应简洁专业，采用友好的AI化身以欢迎的语气解释公司政策，并辅以清晰的字幕/说明以强化关键信息。此提示利用HeyGen的`AI化身`和`字幕/说明`进行有效沟通。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为所有员工制作一段1.5分钟的指导视频，强调关键的数据安全实践和GDPR合规性。视频应采用严肃但引人入胜的视觉风格，使用抽象图形和专业的语音生成来突出保护敏感信息的重要性。HeyGen的`语音生成`功能对于以清晰和权威的方式传达这一重要信息至关重要。
示例提示词2
想象一个需要紧急关注安全协议的常见工作场景；为操作人员制作一段2分钟的合规培训视频，演示正确的紧急程序。视觉和音频风格应紧迫而清晰，使用动态场景转换和有力的语音生成以确保在关键情况下的知识保留。HeyGen的`语音生成`和`模板与场景`对于有效传达这些救命步骤至关重要。
示例提示词3
为合规官制作一段专业的45秒视频，解释组织在生成合规指南视频方面的最新更新，特别是关于安全云存储和版本控制。视频应保持时尚现代的视觉美感，使用动画文字覆盖和媒体库/素材支持剪辑来说明关键点，所有这些都可以通过`从脚本到视频`快速部署关键信息。HeyGen的`媒体库/素材支持`增强了视觉吸引力，而`从脚本到视频`确保了准确性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合规指南视频生成器的工作原理

通过我们的AI驱动平台简化引人入胜且准确的合规培训视频的创建，确保您的团队知情并合规。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入或粘贴您的合规内容。我们的从脚本到视频功能将您的文本转化为引人入胜的叙述，以进行有效的合规培训。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样的AI化身库中选择以展示您的信息。自定义场景和背景以制作高度引人入胜的视频，吸引注意力。
3
Step 3
添加语音
为您的视频添加专业的语音生成，提供多种语言选择。这确保了您的合规指南被全球多元化的观众理解。
4
Step 4
导出并分享
一旦完成，轻松导出您的合规视频。我们的纵横比调整和导出确保其完美格式化，以无缝集成到您首选的电子学习平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的监管指南

.

轻松将复杂的合规规则和程序简化为清晰、易于理解的AI生成视频，确保您的团队理解并应用关键信息。

background image

常见问题

HeyGen如何确保合规培训视频的数据安全？

HeyGen优先考虑所有内容的强大数据安全性，包括您的敏感合规指南视频生成项目。我们利用安全的云存储并遵循企业级协议来保护您的用户信息，确保人力资源团队的安心。

HeyGen能否使用AI化身创建引人入胜的合规培训视频？

是的，HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的能力来制作高度引人入胜的视频。您可以轻松地将合规培训脚本转化为引人入胜且令人难忘的内容，提高知识保留率。

HeyGen是否支持与现有LMS平台的集成以进行合规培训？

HeyGen设计为与各种LMS平台无缝集成，包括SCORM兼容性，允许轻松部署您的合规培训视频。这确保了您的AI视频平台内容能够轻松融入您当前的电子学习生态系统。

是什么功能使HeyGen成为高效的合规指南视频生成器？

HeyGen的AI驱动编辑器和广泛的视频模板显著减少了视频制作时间，提供了大量的时间和成本节省。品牌控制等功能确保所有合规视频完美符合您的品牌元素。