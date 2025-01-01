创建一个引人入胜的60秒视频，专为新员工入职培训而设计，清晰解释公司基本合规指南。该视频应由一个友好的AI化身以专业且亲切的音频风格传递关键信息，并辅以清晰的视觉效果。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能来简化这一重要合规培训视频的制作。

