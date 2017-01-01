用我们的合规解释视频生成器革新内容

利用AI化身和我们无缝的从文本到视频技术，制作具有成本效益的培训视频，轻松确保合规性。

制作一个引人入胜的1分钟视频，面向企业培训经理和学习与发展专业人士，展示如何在合规解释视频中使用AI化身显著节省成本。视觉风格应专业且简洁，略带未来感，配以权威的旁白，突出HeyGen高效的旁白生成和AI化身自动化视频制作功能。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为中小企业主和合规官开发一个90秒的解释视频，展示如何使用用户友好的界面无缝创建合规内容。采用引人入胜的信息图表风格动画，配以友好且信息丰富的声音。此视频应强调HeyGen的从脚本到视频的功能以及可用的模板和场景的多样性。
示例提示词2
制作一个动态的2分钟视频，面向全球企业团队和国际人力资源部门，展示HeyGen如何促进多语言合规培训。视觉效果应多元文化且充满活力，展示多样化的AI化身提供多语言旁白，同时突出自动字幕/字幕功能以增强可访问性，非常适合具有企业级安全性的企业解决方案。
示例提示词3
设计一个简洁的45秒视频，面向教学设计师和内容创作者，专注于将文本脚本快速转化为高质量的培训视频。视觉美学应现代且简约，配以清晰的文字覆盖，支持以充满活力且简洁的声音。此视频需要展示HeyGen强大的从脚本到视频功能和广泛的媒体库/素材支持，以激发创意引擎。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合规解释视频的生成方式

轻松将复杂的合规信息转化为清晰、引人入胜的视频，确保理解和遵守，节省时间和资源。

1
Step 1
粘贴您的合规脚本
首先将您的合规内容直接输入HeyGen。我们的从文本到视频功能允许您即时将书面政策和指南转化为动态的视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的逼真AI化身中选择，以专业地代表您的品牌并传达您的信息。选择完美的数字代言人，清晰地阐述复杂的合规主题。
3
Step 3
应用品牌和声音
使用我们的品牌控制（标志、颜色）增强您的视频。微调旁白生成以匹配您所需的语气，确保一致性并在整个解释中强化公司的身份。
4
Step 4
生成您的解释视频
只需简单点击，即可渲染完整的合规解释视频。利用自动化视频制作高效地生成高质量、可分享的内容，简化组织内的培训和沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的法规内容

.

利用HeyGen的AI视频制作工具简化复杂的法规和合规主题，将复杂的文本转化为视频，以便更清晰地理解。

background image

常见问题

是什么让HeyGen成为高效的AI视频制作工具？

HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，允许用户通过其创意引擎快速将文本转化为视频。这种自动化视频制作能力大大减少了多样化内容需求的制作时间和精力。

HeyGen能否创建具有自然旁白生成的自定义AI化身？

是的，HeyGen可以创建多样化的AI化身，能够用多种语言进行真实的旁白生成传达您的信息。这种强大的组合确保了全球观众的参与和真实的视频内容。

HeyGen是否协助生成合规解释视频？

是的，HeyGen是一个强大的合规解释视频生成器，专为帮助创建全面的培训视频而设计。它通过引人入胜的视觉内容使复杂信息易于理解，从而支持合规性。

HeyGen提供哪些企业解决方案和安全功能？

HeyGen提供强大的企业解决方案，配备企业级安全性以保护您的数据和项目。我们用户友好的界面确保团队可以轻松协作并大规模制作高质量的视频内容。