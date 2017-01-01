用我们的合规解释视频生成器革新内容
利用AI化身和我们无缝的从文本到视频技术，制作具有成本效益的培训视频，轻松确保合规性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为中小企业主和合规官开发一个90秒的解释视频，展示如何使用用户友好的界面无缝创建合规内容。采用引人入胜的信息图表风格动画，配以友好且信息丰富的声音。此视频应强调HeyGen的从脚本到视频的功能以及可用的模板和场景的多样性。
制作一个动态的2分钟视频，面向全球企业团队和国际人力资源部门，展示HeyGen如何促进多语言合规培训。视觉效果应多元文化且充满活力，展示多样化的AI化身提供多语言旁白，同时突出自动字幕/字幕功能以增强可访问性，非常适合具有企业级安全性的企业解决方案。
设计一个简洁的45秒视频，面向教学设计师和内容创作者，专注于将文本脚本快速转化为高质量的培训视频。视觉美学应现代且简约，配以清晰的文字覆盖，支持以充满活力且简洁的声音。此视频需要展示HeyGen强大的从脚本到视频功能和广泛的媒体库/素材支持，以激发创意引擎。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
是什么让HeyGen成为高效的AI视频制作工具？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，允许用户通过其创意引擎快速将文本转化为视频。这种自动化视频制作能力大大减少了多样化内容需求的制作时间和精力。
HeyGen能否创建具有自然旁白生成的自定义AI化身？
是的，HeyGen可以创建多样化的AI化身，能够用多种语言进行真实的旁白生成传达您的信息。这种强大的组合确保了全球观众的参与和真实的视频内容。
HeyGen是否协助生成合规解释视频？
是的，HeyGen是一个强大的合规解释视频生成器，专为帮助创建全面的培训视频而设计。它通过引人入胜的视觉内容使复杂信息易于理解，从而支持合规性。
HeyGen提供哪些企业解决方案和安全功能？
HeyGen提供强大的企业解决方案，配备企业级安全性以保护您的数据和项目。我们用户友好的界面确保团队可以轻松协作并大规模制作高质量的视频内容。