合规教育视频制作工具：简化培训
通过使用AI化身创建的引人入胜的视频，转变您的合规培训，确保高知识保留。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段30秒的有影响力视频，面向所有员工，使用HeyGen AI化身快速突出一个关键的伦理困境和正确的合规行动。视觉和音频风格应动态且清晰，信息简洁，背景音乐轻快，展示AI化身如何使复杂主题易于理解，适合快速复习。
开发一段60秒的信息培训视频，面向不同部门的员工，重点介绍公司政策的最新更新，以增强知识保留。利用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性和清晰度，确保视觉风格正式且易于接近，使用冷静、权威的AI语音全面解释变化。
设计一段40秒的简单合规更新视频，面向小企业主和人力资源经理，展示使用HeyGen的可定制模板和场景创建重要公告的简便性。视觉风格应简约且专业，采用自信的AI语音传递关键信息，无需复杂的编辑技能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何在没有编辑技能的情况下轻松创建引人入胜的视频？
HeyGen的AI视频平台简化了视频制作，任何人都可以创建专业且引人入胜的视频。我们直观的界面和可定制的模板意味着您无需编辑技能即可制作高质量内容。
HeyGen的AI化身可以用于创建合规培训视频吗？
当然可以，HeyGen在作为合规教育视频制作工具方面表现出色。我们多样化的AI化身可以清晰且专业地呈现复杂信息，使合规培训视频更具亲和力和有效性，以提高知识保留。
是什么让HeyGen成为培训视频的有效AI视频平台？
HeyGen利用先进的文本转视频技术和逼真的AI语音叙述将脚本转化为专业的培训视频。这一高效过程使您能够快速制作引人入胜的培训视频，并易于更新和分发。
HeyGen创建的视频有哪些定制选项？
HeyGen为您的视频提供广泛的定制选项，确保它们与您的品牌形象一致。您可以利用可定制的模板，结合您的品牌控制，并从各种AI语音中选择，以创建独特且专业的内容。