您的竞争优势视频制作工具：主导您的市场
将创意瞬间转化为高质量的营销视频。利用从脚本到视频的功能吸引您的观众并提升品牌忠诚度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个鼓舞人心的30秒短视频，面向内容创作者和企业家，强调“视频创作”中的“故事讲述”力量。使用引人入胜且视觉丰富的美学风格，配以振奋人心的背景音乐和通过“从脚本到视频”的清晰叙述。突出快速将引人入胜的故事呈现出来，吸引观众并推动参与。
为社交媒体营销人员和电商企业制作一个动态的60秒宣传视频，突出如何为“社交媒体视频”制作“高质量视频”。采用快节奏、视觉吸引力强的风格，配以流行的欢快音乐。展示使用HeyGen的“模板和场景”高效创建引人注目的“宣传视频”，并通过自动“字幕/说明”有效传达信息，以扩大影响范围。
设计一个信息丰富的45秒“商业视频”，专为企业培训师和人力资源专业人士量身定制，专注于创建有效的“培训视频”。视觉和音频风格应清晰、专业且易于跟随，特色是友好的“AI语音演员”。解释“语音生成”如何简化制作引人入胜且一致的教育内容，提升学习体验，无需专业配音人才。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen利用AI驱动的工具和直观的拖放编辑器简化视频制作过程。您可以轻松使用多样的AI化身和专业设计的模板生成高质量视频，满足您的视频营销需求，包括社交媒体视频和宣传视频。
HeyGen能否通过视频帮助实现有影响力的故事讲述？
当然可以。HeyGen将文本转化为视频，利用AI语音演员和AI化身实现强大的故事讲述。您只需提供脚本，即可为商业视频、培训视频或营销视频创建引人入胜的视频内容。
是什么让HeyGen成为竞争优势视频制作工具？
HeyGen通过提供AI驱动的视频模板和广泛的自定义选项，提供无与伦比的竞争优势。使用HeyGen，您可以高效地制作品牌内容，利用品牌控制、音乐和过渡效果创建独特的视觉效果，使其脱颖而出。
HeyGen的AI驱动工具如何提升创意输出？
HeyGen的AI驱动工具，包括AI字幕生成器和文本到视频功能，通过自动化复杂任务显著提升创意输出。这使用户能够专注于故事讲述和视觉方面，以前所未有的轻松创建高质量视频和动画故事。