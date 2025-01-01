同情支持视频制作器：创造有影响力的故事

通过AI化身激发人际联系和情感理解，打造引人入胜的视觉故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为医疗员工开发一个60秒的同情教育视频，采用专业、清晰和说明性的视觉效果，配以平静、权威的声音，展示通过逼真的AI化身进行的富有同情心的患者互动。
示例提示词2
为非营利组织的潜在和现有捐赠者设计一个30秒的个性化筹款视频，采用真诚的见证风格视觉效果和真挚、感激的语调，通过HeyGen的语音生成功能为每条信息增添个人色彩，有效传达个人影响。
示例提示词3
为社交媒体营销制作一个15秒的同情视频，目标是年轻人，利用动态、吸引人且易于产生共鸣的视觉效果，配以振奋人心的背景音乐和清晰的屏幕文字，快速传达支持和视觉故事的信息，确保通过HeyGen的字幕/字幕功能广泛传播。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

同情支持视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建有影响力的同情支持视频，促进人际联系和情感理解。

1
Step 1
从脚本创建您的视频
首先将您的信息粘贴到编辑器中。我们的“文本转视频”功能将立即生成视频草稿，为您的同情叙述提供完美的起点。
2
Step 2
选择一个吸引人的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个来直观地表达您的信息。这个强大的功能有助于传达您的同情故事，使其更易于观众产生共鸣。
3
Step 3
生成引人入胜的旁白
通过专业的旁白提升视频的影响力。利用我们的“语音生成”工具添加自然的声音，确保您的信息以清晰和情感共鸣的方式传达。
4
Step 4
导出并分享您的信息
完成您的创作并准备在任何平台上发布。通过“纵横比调整和导出”轻松导出您的个性化视频，确保您的信息在所有渠道上有效地传达给您的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强捐赠者参与和筹款

制作个性化视频，展示捐赠者故事和项目影响，加强捐赠者关系，支持同情事业的筹款工作。

background image

常见问题

HeyGen如何成为强大的同情支持视频制作器？

HeyGen通过利用逼真的AI化身和先进的文本转视频功能，帮助您创建有影响力的同情支持视频，通过引人入胜的视觉故事促进真实的人际联系和情感理解。

HeyGen能否帮助个性化同情视频以扩大影响范围？

是的，HeyGen可以创建个性化的同情视频，让您定制内容并保持一致的品牌控制。通过纵横比调整和导出以及自动字幕/字幕等功能，您的同情信息可以有效地传达给更广泛的受众。

HeyGen为同情教育视频提供了哪些AI驱动的工具？

HeyGen提供了一套适用于同情教育视频的AI驱动工具，包括无缝的文本转视频转换和自然的语音生成。您可以通过可定制的模板和场景快速入手，使内容创作高效且有影响力。

HeyGen如何促进有效的筹款视频制作？

HeyGen简化了制作引人入胜的筹款视频的过程，帮助组织加强与捐赠者的关系。利用AI化身和文本转视频功能，制作个性化视频，以真实的方式传达您的信息，建立更深层次的人际联系。