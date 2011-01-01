比较 视频制作工具：提升您的内容创作
释放创造潜能，利用动态文本和人工智能化身制作引人入胜的对比视频。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个60秒的视频中，深入了解HeyGen的比较视频模板所带来的视频定制世界。这个视频专为创意专业人士设计，突出了使用AI化身和动态文本来实现您的创意想法。视觉风格时尚现代，搭配了HeyGen媒体库精心挑选的音轨，确保您的观众既能获得信息又能得到娱乐。
探索HeyGen屏幕录制工具的技术能力，通过为教育工作者和培训师量身定制的30秒简洁视频。该视频强调了使用HeyGen的宽高比调整和导出功能轻松捕捉和编辑内容的便捷性。视觉风格清晰专业，配以清晰的语音生成指导观众完成操作流程，使其成为有效在线教学的必备工具。
在一段45秒的视频中释放你的创造力，展示HeyGen视频定制选项的多功能性。这段视频面向市场营销人员和品牌策略师，使用生动的文字预设和AI视频创作来编织引人入胜的故事。视觉和音频风格大胆而充满活力，旨在给观众留下深刻印象，展示HeyGen模板和场景的全部潜力。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其先进的比较视频制作器赋能创作者，提供动态视频编辑功能和可定制模板以增强叙事能力。利用 HeyGen 的工具可以轻松创建引人入胜且内容丰富的视频。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating comparison videos for social media using HeyGen's customizable templates and dynamic texts.
利用人工智能提升培训参与度.
Enhance training materials by integrating infographics and screen recordings into comparison videos for better retention.
常见问题
HeyGen的比较视频制作器是如何增强创造力的？
HeyGen的比较视频制作器提供了一系列创意工具，包括动态文本和信息图表，让用户能够制作视觉上引人入胜的视频。通过可定制的模板，您可以轻松地以视觉上吸引人的方式比较不同元素。
HeyGen提供了哪些视频编辑功能？
HeyGen提供了一整套强大的视频编辑功能，包括AI视频创作、旁白生成和字幕。这些工具确保您的视频精致专业，满足创意和技术上的需求。
我可以使用HeyGen进行屏幕录制和视频定制吗？
是的，HeyGen包含一个屏幕录制工具，它可以与其视频定制选项无缝集成。您可以使用品牌控制功能（如标志和颜色）来个性化您的视频，以保持品牌一致性。
是什么让HeyGen的视频模板独一无二？
HeyGen的视频模板旨在兼具创意性和功能性，提供了一系列易于定制的对比视频模板。凭借对音乐库和文字预设的访问，您可以轻松制作引人入胜的视频。