对比广告视频制作工具：提升您的广告活动投资回报率

创建动态对比视频，使用AI化身轻松且经济地让您的广告活动栩栩如生，提升参与度。

130/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件开发人员设计一个90秒的技术教程，展示HeyGen作为直观对比视频制作工具的强大功能。采用现代、简洁的视觉风格，使用一个引人入胜的AI化身引导观众逐步进行功能对比，配以冷静、指导性的配音。重点展示如何利用HeyGen的功能并排展示两种不同的代码功能。
示例提示词2
为技术写作者开发一个2分钟的教学视频，展示HeyGen如何简化详细技术对比视频的创建。采用高度精致的信息图驱动的视觉风格，利用HeyGen的模板和场景快速构建对比场景。确保生成清晰、明确的配音，并辅以精确的字幕/说明，以帮助理解复杂的技术术语，简化新产品发布的广告制作过程。
示例提示词3
为DevOps工程师制作一个动态的45秒宣传视频，展示HeyGen作为敏捷AI视频制作工具在比较不同平台环境方面的能力。采用快节奏、视觉丰富的风格，利用广泛的媒体库/素材支持来增强B-roll的效果。关键是展示调整纵横比和导出的灵活性，以优化跨多种技术文档和社交媒体平台的对比内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

对比广告视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的对比视频广告。展示产品差异，突出优势，并将观众转化为客户。

1
Step 1
选择您的模板
从专为对比广告设计的多种专业“视频模板”中选择。这将启动您的项目，为您的“对比视频制作工具”需求提供一个可定制的框架。
2
Step 2
添加您的内容
将产品视觉、文本和数据填入您选择的模板。利用“分屏”布局清晰地展示并排对比，非常适合您的“对比广告视频制作工具”项目。
3
Step 3
创建专业配音
通过“配音生成”创建有影响力的叙述，从多样化的AI声音中选择，以清晰地解释产品优势和对比。这确保您的“AI视频制作工具”广告传达出有说服力的信息。
4
Step 4
导出并优化
一旦您的对比广告完美无瑕，使用“纵横比调整和导出”功能导出，以适应各种平台。这确保您的“视频广告制作工具”内容无论在哪里分享都能看起来出色并表现出色。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出产品优势

.

创建引人入胜的AI视频，展示产品对比和客户成功，有效展示相对于替代品的价值。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI工具简化整个视频制作过程。我们的平台使用户能够轻松创建引人入胜的内容，将脚本转化为专业视频，配以逼真的AI化身和高质量的配音生成。

我可以使用HeyGen直接从脚本生成视频吗？

当然可以，HeyGen允许您快速从文本脚本直接生成动态视频。此功能无缝结合了文本到视频的功能、AI化身和配音生成，提供了高效的内容创建体验。

HeyGen为对比视频提供了哪些编辑功能？

HeyGen提供强大的在线编辑工具，非常适合制作引人入胜的对比视频。用户可以轻松在线编辑视频、添加字幕、使用分屏布局，并调整纵横比以适应各种平台的对比视频制作需求。

HeyGen是否支持我的视频广告的品牌化和定制化？

是的，HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的视频广告和社交媒体营销视频反映您的品牌形象。您可以应用您的标志、品牌颜色，并从多样化的视频模板中选择，以创建有影响力的视频广告制作内容。