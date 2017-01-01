公司价值观视频制作器：展示您的文化
使用我们的可定制模板轻松制作引人入胜的公司文化视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个30秒的“营销视频”，面向B2B客户和行业合作伙伴，突出我们的核心“公司价值观”，采用专业和简洁的视觉风格，配以高雅的企业背景音乐。利用HeyGen的“模板和场景”，轻松从脚本转换为视频，确保传达关于我们承诺和精神的精致而有力的信息。
制作一个60秒的“内部沟通”视频，面向远程员工，强调一个重要的公司里程碑，采用引人入胜、友好且信息丰富的视觉风格，配以清晰简洁的叙述。结合“媒体库/素材支持”中的相关视觉素材以增强故事性，并通过HeyGen启用自动“字幕/说明”，确保所有观众都能访问，使其成为一个全面的“视频创作平台”解决方案。
制作一个15秒的“社交媒体视频”，旨在吸引普通公众关注者，宣布快速更新或提示，采用生动且引人注目的视觉风格，配以欢快、流行的音乐。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，轻松适应各种平台，快速通过其高效的“AI视频生成器”功能生成这个有影响力的短片。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助企业制作引人入胜的营销视频？
HeyGen通过可定制的模板和逼真的AI虚拟人，帮助企业快速高效地制作引人入胜的营销视频。将您的脚本转化为动态的视觉故事，吸引观众的注意力，有效传达您的品牌信息。
HeyGen是否提供工具来开发引人入胜的公司文化和招聘视频？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将徽标和品牌颜色无缝集成到公司文化和招聘视频中。利用我们的可定制模板来反映您的独特身份，使您的故事既真实又专业。
使用HeyGen平台生成多样化视频内容有多容易？
HeyGen的直观平台使创建多样化的视频内容变得非常简单，从营销视频到内部沟通。只需输入文本到我们的视频生成功能，选择可定制的模板，让AI视频生成器立即实现您的愿景。
HeyGen利用哪些高级功能来增强各种用途的视频叙事？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和强大的文本转视频功能，提升您在所有视频类型中的叙事能力。通过专业的语音生成和自动字幕，您可以轻松且专业地创建有影响力的叙述和社交媒体视频。