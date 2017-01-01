公司价值观视频生成器：创建引人入胜的团队视频

使用我们的AI视频生成器轻松制作引人入胜的公司文化视频，利用强大的AI配音传递真实信息。

制作一段吸引人的45秒公司价值观视频，面向新员工，展示组织的核心原则，采用现代、简洁的视觉美学和鼓舞人心的AI配音，使用HeyGen的模板和场景轻松制作，呈现专业外观和定制品牌。

示例提示词1
想象一段充满活力的60秒公司文化视频，专为现有员工设计，展示多样化的AI化身以生动友好的视觉风格讲述团队成功故事，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将脚本转化为视频，突出现代公司文化的精髓。
示例提示词2
一段具有影响力的30秒企业故事视频等待制作，适合客户和合作伙伴，重点展示公司的一项重要成就，使用HeyGen的媒体库/素材支持提供的动态视觉效果，以简洁专业的风格呈现，并通过清晰的字幕/说明提高广泛的可访问性。
示例提示词3
为大学毕业生制作一段创新的50秒招聘视频，展示公司的前沿方法，采用时尚、前瞻性的视觉设计和专业的配音生成，通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，利用其作为AI视频生成器的强大功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司价值观视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的公司价值观视频。将您的核心原则转化为引人入胜的视觉故事，促进联系和清晰度。

1
Step 1
选择模板
从专业设计的视频模板中选择，以为您的公司价值观信息设定完美的基调，提供强大的创意引擎用于企业故事讲述。
2
Step 2
选择您的AI化身
选择一个引人入胜的AI化身并粘贴您的脚本。我们的先进AI视频生成器将自动通过自然的动作和表情将您的文字生动呈现。
3
Step 3
应用定制品牌
通过轻松添加您的标志和调整颜色来增强您的视频，以真实反映您公司的身份和价值观。
4
Step 4
导出并分享
自动生成字幕/说明，以确保您的公司价值观视频对所有人可访问。导出您精心制作的视频，以便在各个平台上轻松分享您的强大信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

跨平台分享价值观

快速创建引人入胜的视频内容，展示公司价值观，以便在所有内部和外部沟通渠道中一致分享。

常见问题

HeyGen如何通过AI视频生成促进引人入胜的企业故事讲述？

HeyGen是一个强大的创意引擎，帮助企业制作高质量的企业故事视频。我们的平台利用先进的AI视频生成技术，将脚本轻松转化为引人入胜的叙述。

在使用HeyGen创建公司价值观视频时有哪些定制品牌选项？

HeyGen为您的公司价值观视频项目提供广泛的定制品牌选项，确保与您的品牌形象保持一致。您可以轻松地加入您的标志、品牌颜色和特定字体，使HeyGen成为真正的公司价值观视频生成器。

HeyGen能否帮助快速创建引人入胜的公司文化视频并使用模板？

当然可以！HeyGen提供了大量专为公司文化视频制作设计的专业视频模板。这些模板简化了创作过程，允许快速生成动态的公司文化视频。

HeyGen的AI化身和AI配音功能如何增强创意视频制作？

HeyGen的创新AI化身和逼真的AI配音功能使用户能够将脚本生动呈现，使其成为视频制作的强大创意引擎。从概念到最终输出，文本到视频的功能确保了无缝高效的工作流程。