公司更新视频制作工具：快速创建专业视频
使用我们的AI虚拟人，在几分钟内生成高质量的公司更新，简化您的视频制作过程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的30秒营销视频，面向潜在客户，宣布新产品功能，采用欢快现代的视觉风格和激动人心的背景音乐。目标是立即吸引注意力，因此使用HeyGen专业设计的模板和场景来简化制作，确保最终输出的精致。
想象一个清晰且信息丰富的60秒培训视频，面向新员工，逐步解释复杂的公司流程。这个AI视频制作项目需要友好、易于跟随的视觉风格和冷静的指导性旁白，并将受益于HeyGen的语音生成功能，以确保视频全程一致的高质量音频。
制作一个简短的15秒社交媒体视频，面向您的粉丝，分享与您的服务相关的快速提示。采用快节奏、引人注目的视觉风格和有力的背景音乐，并通过HeyGen的字幕/字幕功能确保信息易于获取。这个快速商业视频制作工具让您能够立即与观众建立联系。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的专业视频制作？
HeyGen是一个先进的AI视频制作平台，能够轻松帮助企业生成专业视频。利用AI虚拟人和文本转视频功能，您可以在几分钟内高效制作出适用于各种业务需求的高质量MP4内容。
我可以使用HeyGen的AI工具创建哪些类型的视频？
使用HeyGen，您可以创建多种内容，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的培训视频和动态的社交媒体视频。我们专业设计的模板和拖放编辑器使生成多样化的视频内容变得简单快捷。
HeyGen是否提供可定制的AI虚拟人以进行品牌化？
是的，HeyGen提供高度可定制的AI虚拟人，可以根据您的品牌形象进行调整。您还可以应用品牌控制，如标志和特定颜色，以确保所有专业视频都能反映公司的形象。
HeyGen能多快从脚本生成视频？
HeyGen允许您直接从脚本在几分钟内生成视频，利用其强大的文本转视频功能。这个快速的AI视频制作过程结合了强大的视频编辑工具，能够快速制作公司更新视频和其他重要内容。