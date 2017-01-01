利用我们的AI视频生成器提升您的公司战略
通过轻松将文本转化为视频，为您的业务创建引人入胜的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为中型公司的市场经理制作一个引人入胜的60秒视频，他们需要扩大视频业务的努力。采用动态和吸引人的视觉风格，配以欢快的背景音乐和友好、专业的旁白。展示HeyGen的丰富模板和场景，以及强大的媒体库/素材支持，如何实现快速定制和品牌一致性，适用于各种活动。
开发一个2分钟的教程视频，面向内容创作者和企业培训师，强调AI编辑工具在精细视频制作和品牌推广中的强大功能。视觉呈现应精致且适合企业，可能结合动画元素，配以流畅的教育性语音。说明HeyGen的高级语音生成和自动字幕/字幕功能如何确保所有项目的可访问性和专业性。
设计一个简洁的45秒宣传视频，目标是需要有效解释视频和可衡量性能的产品经理和销售团队。视觉方法应直接明了，具有清晰的屏幕文本和充满活力、说服力的音轨。突出HeyGen的无缝纵横比调整和导出功能，使内容能够针对各种平台进行定制，同时暗示未来分析能力集成的潜力，以便做出明智的决策。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成过程？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术来简化视频创作。用户可以轻松地将文本转化为引人入胜的视频，配以AI虚拟人和用户友好的拖放编辑器，大大减少了制作时间和精力。我们的AI编辑工具使您能够轻松制作专业内容。
我可以为我的品牌定制HeyGen创建的视频吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义字体。这确保了您的所有营销视频制作内容完美契合公司的形象。
HeyGen可以帮助我为我的业务创建哪些类型的视频内容？
HeyGen是一个多功能的视频生成器，能够创建多样化的内容，如营销视频、解释视频、宣传视频和培训视频。我们的平台提供众多模板和AI驱动的文本到视频功能，以满足各种业务需求。
HeyGen是否支持为社交媒体平台优化视频的创建？
是的，HeyGen使您能够轻松创建专为各种社交媒体平台量身定制的视频内容。通过纵横比调整和导出选项，您可以确保您的动画视频在各处都完美呈现。