公司推广视频制作器：用AI发布产品
通过我们的AI驱动的文本转视频功能，轻松从脚本创建引人入胜的公司推广视频和产品发布。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的公司内部推广视频，旨在通知所有公司员工关于新计划的信息。采用简洁、现代的美学风格，结合引人入胜的信息图表和平滑的过渡效果，清晰传达关键信息。利用HeyGen的多样化模板和场景来简化制作过程，并在整个视频中保持一致的专业品牌形象。
为潜在客户和投资者开发一个30秒的信息性产品演示视频，突出一个核心功能。视觉呈现应简洁明了，结合清晰的屏幕录制和补充视觉效果。通过探索HeyGen广泛的媒体库/素材支持，找到相关的镜头和图像，确保演示的精致和全面。
制作一个吸引人的20秒社交媒体短视频，适合品牌宣传或人才招聘。这个商业视频制作挑战专注于有趣、古怪且视觉吸引力的风格，旨在快速吸引注意力。通过展示一个由HeyGen创建的富有魅力的AI化身，使您的信息栩栩如生，为您的品牌传播增添一个独特且令人难忘的面孔。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的商业创意视频制作？
HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，旨在简化专业视频的制作，提供可定制的视频模板、AI化身和AI旁白。其丰富的媒体库和品牌工具包确保您的内容既吸引人又与品牌美学一致，非常适合创意视频制作。
HeyGen能帮助制作引人入胜的产品演示视频吗？
是的，HeyGen是制作引人入胜的产品演示视频的理想AI产品视频生成器。您可以利用其文本转视频功能，添加动态AI旁白，并结合您的产品截图或UI演示，清晰地向观众展示功能和优势。
HeyGen为可定制视频模板提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将标志和特定品牌颜色应用于可定制的视频模板和场景。这确保了从公司推广视频到社交媒体视频的每个视频都能一致地反映公司的身份，并保持专业外观。
HeyGen如何高效地创建专业视频？
作为一款AI视频制作工具，HeyGen通过其直观的文本转视频功能和拖放编辑器简化了专业视频制作。用户可以快速生成引人入胜的内容，使用逼真的AI化身、丰富的媒体库和自动字幕，使创建专业视频的过程极其高效且用户友好。