公司重组视频制作器：简化变革

通过AI虚拟形象清晰传达变更信息，将复杂的更新转化为简单、专业的视频。

制作一段45秒的引人入胜的视频，用于内部沟通，宣布一个促进创新和增长的新公司结构。视觉风格应现代且乐观，采用动态的动态图形和鼓舞人心的背景音乐。此视频面向所有员工，您应利用HeyGen的AI虚拟形象直接且个性化地传达关键信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个清晰简洁的60秒企业视频，解释新的组织结构图及近期变更的好处。视觉和音频风格应专业、令人安心且数据驱动，使用简洁的信息图表和自信、清晰的旁白。此在线视频编辑作品针对高级领导和关键利益相关者，利用HeyGen的丰富模板和场景以确保结构清晰。
示例提示词2
设计一个30秒的短视频内容，展示重组后员工的积极体验，体现品牌故事。风格应真实且充满活力，快速剪辑多元化团队成员，并配以欢快的背景音乐。此视频面向潜在招聘者和外部合作伙伴，应该通过HeyGen的文本转视频功能轻松生成。
示例提示词3
制作一个50秒的激励性商业视频，介绍新团队负责人及其在更新公司框架内的愿景。视觉风格需具协作性和前瞻性，采用流畅的过渡和激励人心的音轨。此公司重组视频适用于内部营销活动，应利用HeyGen的语音生成功能确保所有介绍的语调一致且专业。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司重组视频制作器的工作原理

使用我们直观的AI平台，在公司重组期间高效创建清晰、专业的视频更新，确保顺畅的内部沟通。

1
Step 1
创建您的初始视频
首先使用我们多样的模板和场景生成您的重组公告，确保为您的企业传达清晰一致的信息。
2
Step 2
选择您的演示者
从一系列逼真的AI虚拟形象中选择来传达您的信息，或上传您自己的视频素材，以增强内部沟通中的信任和参与度。
3
Step 3
添加关键信息和旁白
通过精确的语音生成完善您的信息，并轻松整合所有必要信息，使复杂的变更易于您的观众理解。
4
Step 4
安全导出和分享
完成您的企业视频制作，并使用纵横比调整和导出功能为各种内部平台准备视频，确保您的重要更新有效传达给每位团队成员。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化内部信息共享

高效传播重要的公司重组信息和新政策给所有员工，确保清晰和一致性。

常见问题

HeyGen如何提升我的营销活动和品牌故事？

HeyGen使您能够为营销活动和强大的品牌故事创建引人入胜的短视频内容。通过广泛的可定制模板，您可以快速制作吸引观众注意的商业视频，所有这些都在一个直观的在线视频编辑器中完成。

HeyGen提供哪些AI功能以提高企业视频制作效率？

HeyGen利用先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和无缝的语音生成，以简化您的企业视频制作。这个AI视频生成器将脚本转化为精美的视频，大大减少了制作时间和精力。

HeyGen是否简化了专业视频内容的制作过程？

是的，HeyGen被设计为一个易于访问的在线视频编辑器，使专业视频内容的制作对每个人来说都变得简单。其用户友好的拖放编辑器和丰富的模板库使用户无需具备编辑经验即可制作高质量的视频。

HeyGen能否促进内部沟通，如公司重组视频？

当然可以。HeyGen是一个有效的公司重组视频制作器，允许您通过专业视频内容清晰传达重要信息。您可以轻松生成视频脚本，然后使用AI虚拟形象将其生动呈现，确保内部沟通的一致性。