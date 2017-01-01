通过我们的公司重组视频生成器简化变革
轻松使用我们的AI视频生成器的从脚本到视频功能，将重组脚本转化为清晰的内部沟通，确保顺利过渡。
为过渡到新职位或修订职位的员工制作一个2分钟的培训视频模块。内容应视觉上信息丰富且简洁，配以友好且指导性的旁白，引导他们了解新流程。使用HeyGen的模板和场景构建结构化的学习体验，展示AI视频生成器在创建有效培训视频中的强大功能。
设想一个为外部利益相关者和领导团队设计的90秒信息视频，详细说明重组后的战略利益和未来方向。视觉呈现必须精致且具有企业风格，包含信息图表风格的元素，配以自信且战略性的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉叙事，并包含字幕/说明以提高可访问性，支持端到端的视频生成解决方案。
需要一个简洁的30秒公告，提前通知所有员工即将进行的重组计划。视频应采用现代、动态且引人入胜的视觉风格，配以由HeyGen的语音生成功能生成的欢快且简洁的AI旁白。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，最大化其在各种平台上的影响力，展示原生视频创建的快速响应。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以将您的脚本文本转化为引人入胜的内容。它利用生成式AI进行端到端的视频生成，整合逼真的AI旁白和动态视觉效果，以简化您的工作流程。
我可以在HeyGen中自定义AI化身以代表我的品牌吗？
当然可以。HeyGen允许您从多样化的AI化身库中选择或创建自己的自定义化身。这确保了您的视频内容创作与品牌资产和信息完美契合。
HeyGen可以帮助我制作哪些类型的视频？
HeyGen功能多样，能够帮助您创建各种视频，包括内部沟通、营销视频和解释视频制作项目。通过丰富的模板和场景，您可以快速制作适用于任何目的的引人入胜的内容。
在HeyGen中进行原生视频创建是否容易上手？
是的，HeyGen使原生视频创建变得非常直观。只需输入您的脚本或想法，HeyGen的AI就会协助生成您的视频，非常适合从快速更新到全面培训视频的所有内容。