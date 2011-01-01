创建 使用我们的公司简介视频制作器的惊艳视频
利用人工智能化身和无缝视频模板提升您的品牌形象，打造专业的商务演示。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
制作一段引人入胜的45秒商务视频，展现您公司的成就和未来目标。非常适合企业高管和利益相关者，该视频采用HeyGen的模板和场景来编织一个引起共鸣的故事。视觉风格高雅精致，注重简洁线条和专业图像。结合HeyGen媒体库的素材影片，为您的故事增添深度和背景，使其既具有信息性又能激励人心。
通过一段30秒的内部沟通视频来激励您的团队，强调协作和创新。这段视频面向团队成员和内部利益相关者，利用HeyGen的字幕/标题确保清晰易懂。视频风格充满活力且注重合作，特色是快速剪辑和引人入胜的图形。使用HeyGen的宽高比调整和输出功能，为不同平台量身定制视频，确保您的信息有效地触及每一个人。
通过为营销专业人士和创意机构设计的60秒宣传视频，展现您品牌的创造力。该视频利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供丰富的视觉体验，并辅以活泼上扬的音轨。视觉风格大胆且色彩丰富，通过抓人眼球的动画和过渡效果吸引观众注意力。使用HeyGen的剧本模板来打造一个引人入胜的故事，突出您品牌的独特卖点和市场定位。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过利用AI工具和视频模板，彻底改变了公司简介视频的创作方式，使企业能够轻松打造引人入胜的叙事。使用HeyGen直观的平台，提升您的品牌建设工作，该平台为无缝团队协作和高效视频制作而设计。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce impactful company profile videos that captivate your audience and elevate your brand.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Effortlessly create dynamic business videos that boost your online presence and engage potential clients.
常见问题
HeyGen如何能够提升我的公司简介视频？
HeyGen提供了一个强大的公司简介视频制作工具，该工具利用AI工具创建引人入胜且专业的视频。凭借AI虚拟形象、语音合成以及可定制的品牌控制功能，您可以有效地展示公司的形象。
是什么让HeyGen的商务视频制作器独一无二？
HeyGen的商业视频制作工具以其庞大的视频模板和素材库脱颖而出，使得视频制作既快速又富有创意。拖放界面和脚本模板让编织引人入胜的商业叙事变得简单。
HeyGen能协助进行企业视频品牌塑造吗？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制功能，包括徽标和颜色自定义，以确保您的企业视频与您的品牌形象保持一致。这一功能与AI视频编辑能力相结合，确保最终产品的精致完善。
HeyGen是否支持团队协作进行视频项目？
HeyGen 通过提供云存储和便捷的共享选项，促进团队协作，允许多个团队成员无缝地协同工作视频项目。这确保了高效的工作流程和一致的输出质量。