公司流程视频制作工具：简化培训

利用先进的文本转视频功能轻松简化视频文档和培训视频。

制作一段引人入胜的90秒入职视频，专为新员工设计，引导他们完成加入公司的基本步骤，解答常见问题，并介绍关键人员。视觉风格应当既欢迎又专业，使用AI虚拟形象以友好且信息丰富的语音解说呈现信息，并辅以清晰的字幕。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段1分钟的培训视频，演示复杂的软件操作流程，专为内部员工设计，重点在于通过清晰的屏幕视觉简化每一步骤。此视频旨在帮助用户采用新的内部工具，采用简洁的教学视觉风格，通过脚本叙述精确地将每个细节传达出来，并利用HeyGen的字幕功能确保信息的准确传达。
示例提示词2
所有员工需要了解我们最新的合规政策；制作一段全面的2分钟企业视频，有效记录这些重要更新。此重要视频面向合规官员和全体员工，应保持正式但引人入胜的视觉风格，利用HeyGen的专业模板和场景，并通过AI虚拟形象以庄重的方式传达信息。
示例提示词3
如何简化我们团队的日常操作？制作一段简洁的60秒内部沟通视频，突出特定重复任务的最佳实践，使其对寻求效率的团队成员易于理解。视频应采用积极且说明性的视觉方法，结合HeyGen媒体库/库存支持中的相关素材，并通过清晰的AI语音解说以用户友好的方式解释每个步骤。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

公司流程视频制作工具的工作原理

轻松将您的公司流程转化为清晰、引人入胜的培训视频和视频文档，实现无缝的内部沟通。

1
Step 1
创建您的流程
首先将您的公司流程文本直接粘贴到平台中。我们强大的文本转视频功能会立即生成初步视频草稿，为您的视觉指南奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的专业AI虚拟形象中选择一位来讲述您的公司流程。增强视觉吸引力，确保信息清晰传达。
3
Step 3
添加专业语音解说
通过高质量的AI语音解说增强您的流程视频，确保清晰一致的叙述。这使您的培训视频更具吸引力。
4
Step 4
导出和分发
视频完成后，轻松以所需格式和纵横比导出。通过您的内部沟通渠道分发新的企业视频制作工具输出，以告知和教育您的团队。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂流程

将复杂的公司流程和合规指南转化为易于理解的动画解释视频，以增强学习效果。

常见问题

HeyGen如何简化公司流程视频的创建？

HeyGen的用户友好界面配备拖放编辑器，使创建引人入胜的公司流程视频变得简单。您可以轻松结合文本转视频功能和AI虚拟形象，使您的内容栩栩如生。

HeyGen能否自动为我的企业视频添加字幕？

是的，HeyGen会自动生成字幕，增强所有企业视频的可访问性和理解力。这项技术能力确保了清晰的内部沟通和有效的视频文档。

HeyGen提供哪些技术工具用于品牌化和定制化？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将您的标志和品牌颜色融入任何视频。利用我们多样的视频模板和媒体库，创建视觉一致且专业的AI视频作品。

HeyGen的AI语音技术如何用于培训视频？

HeyGen利用先进的AI语音技术将您的脚本转化为自然的语音，用于培训视频。这种文本转视频的创建能力允许快速制作高质量的内容，非常适合入职视频和教程视频库。