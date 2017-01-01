AI公司概览视频生成器用于商业叙事
快速将您的脚本转化为引人入胜的公司概览视频，具备强大的文本转视频功能。
制作一段简洁的45秒公司概览视频，面向潜在投资者和新客户，采用精致专业的视觉风格，配以欢快的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的核心信息高效转化为引人入胜的视觉效果，确保您的商业视频制作需求得到高质量的满足。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一段充满活力的30秒产品说明视频，目标是小企业主和营销团队，采用动态视觉风格，配以现代图形和吸引人的背景音乐。该视频应突出关键特性，使用HeyGen的预设计模板和场景以及动画AI化身轻松制作，完美适用于有影响力的视频营销活动。
示例提示词2
为营销经理和品牌策略师设计一段精致的60秒视频，通过专业的视觉风格和细腻的环境音乐，搭配权威的语音生成，强调品牌一致性。通过添加字幕/说明文字，确保在各种社交媒体平台上增强信息的普及性。
示例提示词3
为忙碌的企业家和创意服务团队开发一段简洁的15秒AI视频生成器广告，采用快节奏和未来感的视觉美学，配以最少的音效。无缝集成AI化身以展示快速事实，展示HeyGen的功能如何高效地将文本转化为视频，实现快速内容创作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择您的起点
从多种专业设计的模板中选择，或从空白场景开始。利用HeyGen的广泛媒体库快速为您的公司概览视频奠定基础。
Step 2
添加您的公司详情
整合您的特定文本、图像和品牌元素。轻松应用您的品牌标志、颜色和字体，以在整个视频中保持一致的品牌信息传递。
Step 3
生成引人入胜的内容
通过从文本生成自然的语音旁白或展示逼真的AI化身来增强您的叙述，使您的信息生动且引人入胜。
Step 4
导出并分享您的视频
以各种纵横比下载完成的公司概览视频，适用于任何平台。导出高质量的MP4文件，以便在社交媒体、网站或演示中分享。
常见问题
HeyGen如何作为强大的公司概览视频生成器？
HeyGen利用先进的AI简化了引人入胜的公司概览视频的制作，使企业能够高效地为各种营销需求制作高质量的视频内容。
HeyGen在商业视频创作中提供了哪些创新功能？
HeyGen提供了一套AI驱动的工具，包括可定制的AI化身和强大的文本转视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的动画视频。
HeyGen能否帮助在所有视频营销活动中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供模板和品牌控制，允许用户轻松将其标志和品牌颜色融入每个视频，确保所有视频营销活动中品牌形象的一致性和专业性。
HeyGen如何简化视频编辑和制作过程？
HeyGen的直观拖放编辑器和庞大的媒体库，包括库存视频素材，使视频创作变得快捷。您可以轻松下载最终的商业视频为高质量的MP4格式。