制作一段简洁的1分钟公司新闻视频，面向内部员工，详细介绍最新的软件更新发布。视频的视觉和音频风格应专业且信息丰富，使用清晰的旁白讲解关键功能。确保视频包含由HeyGen生成的准确字幕，以提高所有团队成员的可访问性。此视频是重要的内部沟通工具。

示例提示词1
开发一段90秒的技术教程视频，面向技术精通的用户和开发者，演示新的API集成过程。视频应采用现代、引人入胜的视觉风格，通过逐步动画视觉效果来阐明复杂概念。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将详细的技术脚本转换为引人入胜的视觉指南，使设置过程清晰简洁。
示例提示词2
制作一段2分钟的公司公告视频，面向利益相关者和媒体，宣布公司的一项重大里程碑。视觉和音频呈现应正式、权威，并以精致的新闻风格格式呈现。利用HeyGen的AI虚拟形象以专业的态度发布新闻，使公告具有可信和高制作价值的外观，无需现场发言人上镜，打造引人入胜的新闻视频制作体验。
示例提示词3
设计一段45秒的活力快速提示视频，面向新用户和内容创作者，展示如何高效使用拖放编辑器导航HeyGen平台。视觉和音频风格应轻松愉快、友好且具有指导性，结合屏幕文本和图形以提高清晰度。利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装一个吸引人的视觉指南。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

公司新闻视频制作工具的工作原理

在几分钟内轻松制作专业的公司新闻视频。我们直观的平台简化了脚本生成、视觉品牌和无缝共享，确保您的团队保持信息畅通。

1
Step 1
创建您的新闻脚本
使用我们的AI脚本生成器或粘贴您自己的内容，形成新闻视频的基础，利用我们强大的文本到视频功能。
2
Step 2
选择您的视觉效果和品牌
从广泛的专业视频模板中选择，并应用您的品牌工具包，确保公司新闻的一致品牌外观。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
使用AI工具如语音生成增强您的视频，从我们的媒体库中整合多样化的媒体，并轻松添加字幕以提高参与度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过以各种纵横比导出公司新闻视频，优化分享至您的内部渠道或社交媒体平台。

突出成就和成功故事

将公司里程碑和客户成功故事转化为引人入胜的AI驱动视频，有效展示影响力并建立品牌声誉。

常见问题

HeyGen如何提高新闻视频创作的效率？

HeyGen通过先进的AI工具简化新闻视频制作。其文本到视频和文本到语音功能，结合AI脚本生成器和直观的拖放编辑器，让您快速将新闻头条转化为专业的视频内容。

HeyGen可以定制我的新闻视频的品牌和外观吗？

当然可以，HeyGen允许广泛的定制以保持您的品牌形象。您可以利用品牌工具包功能、预设计视频模板、新闻片头和片尾以及可定制的下三分之一字幕，确保您的公司新闻视频制作输出符合您的视觉标准。

HeyGen为发布新闻内容提供了哪些高级功能？

HeyGen通过自动字幕和多样化的导出选项提高新闻视频的可访问性和覆盖范围。您可以轻松调整内容以适应各种社交媒体平台，确保在所有渠道上专业传递。

HeyGen是否简化了突发新闻视频的生成过程？

是的，HeyGen通过允许您直接从脚本生成视频，大大简化了突发新闻视频的制作。其强大的文本到视频功能和AI脚本生成器显著减少了制作时间，使HeyGen成为理想的突发新闻视频制作工具。